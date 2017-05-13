▲歡慶母親節到來，康是美即日起祭出美顏品、小家電、醫美、面膜、保健食品等將近千組限量禮盒，推出滿千折百的優惠。（圖／康是美提供）

近年來母親節送禮趨勢越來越多元，除了美妝保養品依舊熱門之外，實用性高的小家電、養身養顏的美容食品、有機天然產品的搜尋量也急速增加。康是美即日起推出母親節檔期活動，商品囊括美妝保養、小家電、醫美、保健食品等禮盒，祭出滿千折百的優惠；屈臣氏則是聯合專櫃品牌，祭出最低下殺27折起、滿千送百等優惠，持指定信用卡單筆消費滿額，還可再享專櫃滿額禮。

歡慶母親節到來，康是美即日起到5月16日推出「最愛媽媽節」活動，囊括美顏品、小家電、醫美、面膜、保健食品等將近千組限量禮盒，祭出滿千折百的優惠，更精選超過400件商品，推出2件79折的促銷。

康是美指出，為提供給消費者更便捷、多元的購物體驗，今年首次在實體門市與eShop、Yahoo奇摩、樂天3大網購通路推出早鳥團購活動，根據銷售數字顯示，生活家電類商品的銷售占預購業績7成以上，其中又以掃地機器人銷售最佳；此外，康是美也觀察，市場上中高價位商品具成長動能，主要送禮趨勢為美妝保養品、聰明小家電、珠寶精品、保健商品4大類別。

除了商品的優惠促銷之外，康是美今年也限量推出母親節留言禮袋，消費不限金額即可19元加購再附贈唇形掛卡，同時買母親節禮盒還送限量專屬明信片，還有愛的故事募集活動，讓民眾可以大聲說出對媽媽的愛，共創與母親的美好回憶。

屈臣氏即日起到5月14日也推出母親節好禮優惠活動，不僅精選多樣美妝保養品、香水組合、美容小家電、養生禮盒及家電用品等，滿1,000元送100元，同時聯合專櫃品牌祭出最低下殺27折起、滿2,000元送200元等優惠，持指定信用卡單筆消費滿3,000元再享專櫃滿額禮。