(中央社訊息服務20170513 09:57:45)為提升臺灣農業在東協國家之能見度與知名度，行政院農業委員會組團參加5月12日至14日在印尼雅加達舉辦的「臺灣形象展」，向印尼介紹臺灣農業機械、設備設施、飼料添加物及禽肉加工食品產業，希望協助我國農業科技及農產食品拓銷東協市場，建置新南向國家海外市場通路。



農委會表示，臺灣農業技術水準先進，在國際間富有盛名；農業產值占國民生產毛額(GDP)比例較大的東協國家，像是印尼、馬來西亞、越南、泰國、菲律賓等，對我國農業資材、溫網室設備設施、農業機械及食品加工技術等有很大興趣，經常透過雙邊會議或來臺參訪，向我方提出交流需求，顯示東協國家是值得拓銷的市場。因此，該會應中華民國對外貿易發展協會邀請，精選農業相關公協會及廠商組團參加印尼「臺灣形象展」，共同開拓新南向國家商機。



印尼為我國農業機械產業相當值得關注的市場，臺灣在印尼具有競爭力產品包括噴霧機、割草機及中耕機等，本次由擁有270家會員廠商的台灣農機工業同業公會代表國內農機業者參展，將可協助建立臺灣農機輸銷印尼的商談窗口及採購管道。另一方面，印尼的漁畜養殖業發達，近6,000萬頭的豬牛羊、20 多億隻的家禽及41萬公噸的養殖漁獲，使得飼料添加物市場需求日趨擴大，再加上全球消費者對生態保育及食品安全的重視日益提高，該國許多漁畜養殖業者開始使用益生菌等天然資材來取代化學藥劑或抗生素，對於我國非藥物飼料添加劑廠商而言，是拓展海外市場的好機會。



此外，臺灣地處高溫多溼的熱帶地區，在農委會試驗研究單位及廠商的協力合作下，已開發出適合熱帶農業、可調節設施內溫溼度的三層式活動帷幕栽培模組，搭配其全自動偵測給水及可回收養液滴灌系統，可達到環保節能、全年生產安全蔬菜之目標，非常適合推介給同屬熱帶環境，需要設施來降低高溫，以及穩定生產的印尼農業生產相關業者。



農委會也強調，印尼人口數高達兩億五千萬，其中9成以上是穆斯林，是全球最大的穆斯林國家，對取得HALAL認證的畜禽類加工產品有極大需求；多年來該會畜產試驗單位致力於新品種選育及飼養技術提升改進，與產銷班、加工廠及業者合作無間，畜禽產業發展成果有目共睹。本次由已取得包括HALAL等多項國際認證的禽肉調理食品專業廠商代表參展，相信美味優質、衛生安全，方便即食的臺灣禽肉產品，一定可以獲得印尼消費者的喜愛。



為主動出擊拓展東協國家及清真食品市場，農委會將把握向海外市場宣傳臺灣農業技術成果的機會，積極參與國際性展覽等活動；另將透過雙邊農業合作會議，要求各國取消非關稅貿易障礙，順暢臺灣農產食品輸銷管道，增進外銷量值。



訊息來源：行政院農業委員會