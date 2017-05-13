端午節粽子預購最後一波 家樂福、大潤發搶商機NOWnews今日新聞 (2017-05-13 09:27)
馬上就要迎接端午節的到來，量販店粽子預購進入最後一波，家樂福推出履歷肉品安心粽、單顆包裝及養生粽，祭出滿額送折價券的活動；大潤發則推出56款粽子，品項數都比往年多2成，預計今年業績將會成長20%。
家樂福端午節粽子預購活動進入最後一波，推出履歷肉品安心粽、單顆包裝及養生粽，5月14前預購滿688元就送50元量販商品折價券，以及產銷履歷肉品湯品一份，另外吃粽必備的各種醬料也下殺5折起。
家樂福表示，端午節吃粽是台灣傳統，去年端午粽賣了約80萬顆，而粽子好搭檔甜辣醬也賣出10萬瓶，其中各地方傳統名店最受歡迎，因此今年也持續蒐羅全台各地端午粽，還有許多新口味商品，像是南門市場立家湖洲粽的花雕雞粽、狀元推出的紫米養生北部粽等。
大潤發則表示，他們去年端午粽創造出5千萬的業績，今年端午粽子共有56款，有超過7成以上都是新品，以國人喜歡的傳統經典口味為多數，並且增加許多南、北、湖州及點心4大傳統粽系名店粽。
大潤發指出，今年端午粽的口味和品項數都比往年多2成，並且從90g的小巧粿粽到近200g的狀元粽都有，價格帶落在139元到499之間，預計今年業績將會成長20%。
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