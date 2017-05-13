綦秉信愛修縫紉機 隻身赴陸創業衝品牌中央社 (2017-05-13 10:10)
強信-KY董事長綦秉信從修縫紉機累積技術實力，33歲隻身赴中國大陸山東創業有成，未來要成為世界級供應商。中央社記者鍾榮峰攝 106年5月13日
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