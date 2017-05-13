（中央社記者鍾榮峰台北13日電）強信-KY董事長綦秉信18歲接觸工業縫紉機零件加工，從修縫紉機累積技術實力，33歲隻身赴中國大陸山東創業有成，擴展自動化，未來要成為世界級供應商。



談到進入工業縫紉機產業的因緣，綦秉信說道，父親是工廠技師出身，從事工業縫紉機零件加工，1960年代父親在台灣開設針車行，帶出不少徒弟。



他說道，自己在18歲起接觸縫紉機零件加工，當兵2年期間，若逢周日放假，也是回到家裡針車行幫忙。



綦秉信說，雖然當時家裡希望他讀大學、進一步出國留學，不過他覺得修縫紉機、把零件加工後賣出賺錢，這很有趣。



綦秉信從年輕開始，就對修理縫紉機很有興趣。他喜歡把縫紉機拆開來、然後重新再組裝，自己摸索技術。靠著修理縫紉機，他累積經驗，進而對工業縫紉機的刀具技術，瞭若指掌。這也讓綦秉信更有信心，累積了赴中國大陸打拚創業的基礎。



強信-KY的前身可以追溯到1996年在中國大陸山東萊州的強信精密機械。1993年，當時綦秉信33歲，他下定決心隻身前往中國大陸開創事業，1996年他創立強信精密機械。



萊州屬於縣級市，配套廠商不多，強信精密機械開創初期開始，從沖壓、熱處理、現場設備改造等全製程，都是由強信精密機械一手包辦。



綦秉信說，當時到萊州設廠，當地偏僻，不過人工相對穩定。他說，精密機械加工產業不僅需要好的設備，更要有經驗深厚的員工。



綦秉信發揮自己的技術經驗，讓強信精密機械自力開發，很早就累積設備改造和自動化設備的能力。



綦秉信表示，地緣關係讓當地員工的離職率低，員工向心力強，後來不少員工在公司一待就超過15年以上。



綦秉信說，萊州強信公司加上青島的浩強公司，員工人數大約有1300多人，其中近4成比例員工年資就有10年以上，員工持續深耕生產技術，對公司經營有很大的幫助。



強信-KY在青島和萊州廠員工之所以向心力強，不僅是地緣關係。除了公司福利有誘因，透過基金會，強信-KY每年捐助青島市兒童福利院救助基金，此外對萊州當地山區貧困學生進行扶貧捐助。



談到特殊的姓氏淵源，綦秉信的妹妹綦桃松笑說，「綦」（發音ㄑㄧˊ）據說可追溯到漢高祖劉邦，祖先跟著劉邦打天下，劉邦賜姓「綦毋」複姓，後來姓氏演變成「綦」這個姓氏，「綦」原意也有「非常」的意思。



展望全球布局，綦秉信指出，全球縫紉機組裝裝配，牽涉到材料、熱處理、加工、電鍍等供應鏈，未來會觀察市場實際需求，不排除在東南亞設廠。



展望未來，綦秉信規劃，布局精密鑄造及精密加工技術領域。強信-KY已建置澆注設備、自行研發鍛壓理件機械手臂、勾線刀拉光機械手臂、熱處理設備及精益化自動生產線，推動自動化生產及管理專業製造，目標自動化裝置營收占比穩健成長，未來要成為世界級供應商。1060513