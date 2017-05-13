（中央社記者田裕斌台北13日電）UBER打著共享經濟的旗號在台灣鎩羽而歸，全球最大共享汽車品牌Zipcar卻決定在第2季進軍台北，這也是亞太第1個Zipcar設立的據點。



Zipcar是AVIS(安維斯租車)集團的子公司，在全球超過500個城鎮及大學校園中提供多元車款自助用車方案，以小時或天數作為計費單位，服務跨足奧地利、比利時、加拿大、法國、德國、西班牙、土耳其、英國以及美國等地。



根據美國獨立市調機構Navigant Research指出，2024年全球共享汽車的使用人口將達到2340萬；歐美政府均肯定共享汽車能幫助解決日益嚴重的交通擁塞及汙染問題，自2000年起，Zipcar已成功地和全球各大城市合作，推廣共享汽車概念，在大眾運輸工具之外，讓有開車需求的都市居民，同樣能享受簡單且對環境負責的便利生活。



Zipcar表示，選定台北市作為進入亞太地區的起點，主因之一就是看好台北市民具備良好的公民素質且已具有先進的共享思維。



與UBER性質類似於多元計程車的經營模式不同，Zipcar則比較像汽車租賃業者，會員將可使用電腦或手機App登入系統，隨時預約、取用停放於台北市各地的Zipcar車輛，租賃期間短至幾小時、長至幾天，相當彈性。



事實上，和泰車旗下和運租車今年初也開始提供類似的服務，民眾只要有悠遊卡，就可以以每小時新台幣168元計價，每天計價上限是10小時。



只不過，業者表示，目前共享汽車遭遇到的最大難題，就是停車位的問題如何克服，包括和運租車及Zipcar目前都與民營停車場業者合作，和運租車總經理謝富來建議，若共享經濟要更普及，最理想的狀態是與政府合作，也就是開放路邊停車格能停車，也能借還車，屆時整個市區都能提供自助租車服務。1060513