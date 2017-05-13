為協助台灣綠能廠商創造海外商機，吸引海外資金，第二期能源國家型科技計畫辦公室首度組團，到蘇格蘭參加英國最大再生能源及低碳綠能展（ALL-ENERGY），讓台灣綠能驚艷海外。圖為台灣再生能源團隊在會場前合影。（駐愛丁堡辦事處提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 106年5月13日