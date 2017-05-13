（中央社記者韓婷婷台北2017年5月13日電）《英雄聯盟》2017 MSI 季中邀請賽小組賽進入第三天賽程，台灣閃電狼（FW）對上韓國戰隊 SKT T1（SKT）和歐洲戰隊 G2 Esports（G2）全敗下陣苦吞連二敗，目前戰績2勝4敗。



閃電狼FW今天第一場比賽就對上零敗紀錄的強敵世界冠軍戰隊SKT，可惜無緣成為第一個打敗韓國SKT的隊伍，首場即敗下陣來，讓SKT持續以全勝之姿往世界冠軍之路邁進。



FW和SKT之戰，SKT在知道 MMD 幾乎 100% 拿坦型角色的情況下除了二選飛斯一可 Counter 星朵拉二可錯位上路，甚至在後來盲選菲歐拉給予 FW 無比巨大壓力，加上 SKT 接近完美的 131 分推營運套路，逼得FW在 30 分再不打就要掉高地塔的情況下直接開戰，整場比賽節奏掌握在 SKT 手中，不斷給予 FW 壓力。30 分鐘左右，FW 於上路嘗試進攻未果，反被 SKT 再次拉開差距，35分讓 SKT 拿下巴龍輕鬆結束比賽。



FW今天第二場比賽對上歐洲戰隊 G2 Esports（G2），G2 打得十分積極，開場 2 分鐘後便從下路進攻打出首殺，之後接續取得三個人頭，以 4:0 擊殺數開局。處於完全被動狀態的閃電狼毫無辦法反擊，在G2 漸漸拉開雙方經濟差距後，24 分 G2 就靠著視野壓力拿完巴龍 27 分收下比賽。



《英雄聯盟》2017 MSI 季中邀請賽進入小組賽，由《英雄聯盟》世界冠軍戰隊 SKT T1（SKT）、台港澳戰區 LMS 代表隊 FW 閃電狼（FlashWolves），以及歐洲戰隊 G2 Esports（G2）、北美戰隊 TSM、中國戰隊Team We（We）、東南亞 GPL 代表 GAM 共六支隊伍將在雙循環賽中展開連續五天的廝殺對決，爭取晉級四強資格。



《英雄聯盟》2017 MSI 季中邀請賽小組賽第三天賽事，目前FW 在小組賽戰績為 2 勝 4敗。第四天賽程將於台灣時間 14 日凌晨二時登場。FW第一場將再度對上強敵世界冠軍戰隊SKT，第二場則決戰WE。