中華電信ADR12日上漲0.19美元漲幅0.55%折台股104.71元中央社 (2017-05-13 08:40)
(中央社台北2017年 5月13日電)中華電信在NYSE掛牌ADR 以 34.67美元作收上漲0.19美元漲幅 0.55%。
由於每單位中華電信 ADR相當於台股10股中華電信普通股以 5月12日新台幣匯市收盤價30.201元計算相當台股中華電信每股為104.71元。
最近10個交易日行情如下
交易日 收盤價 漲跌 漲跌幅% 匯率 折台股----------------------------------------------05/12 34.67 0.19 0.55 30.201 104.7105/11 34.48 0.04 0.12 30.215 104.1805/10 34.44 -0.11 -0.32 30.266 104.2405/09 34.55 0.18 0.52 30.258 104.5405/08 34.37 0.12 0.35 30.166 103.6805/05 34.25 0.07 0.20 30.182 103.3705/04 34.18 0.04 0.12 30.140 103.0205/03 34.14 -0.13 -0.38 30.072 102.6705/02 34.27 0.52 1.54 30.062 103.0205/01 33.75 -0.09 -0.27 30.218 101.99
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