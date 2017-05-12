▲國立彰化師範大學與越南國民經濟大學簽訂MOU合作備忘錄。（圖／記者陳雅芳攝，2017.5.11）

支持政府的新南向政策！國立彰化師範大學2014年與越南國民經濟大學締結姊妹校，今年雙方進一步交流，11日彰師大簽訂MOU合作備忘錄，宣告兩校交流邁向更實質，更具體的教育和研究，期以學術研究和研討會帶進產業，讓兩國的產業合作更為密切，成為拚經濟的好夥伴。

簽約儀式由越南國民經濟大學進修學院院長黎忠成和彰師大IMBA碩專班國際創新創業大數據研究中心主任教授王信文簽下，見證歷史時刻。王信文說，希望透過交流活動達成學術交流、經營管理實際經驗交流，與探討未來台越雙方企業合作商機。

▲國立彰化師範大學與越南國民經濟大學簽訂MOU合作備忘錄，以此深化兩國人才交流與經貿合作，促進兩校、進修學院與企業管理系的實質合作。（圖／記者陳雅芳攝，2017.5.11）

彰化師範大學校長郭艷光表示，希望藉由兩校、進修學院與企業管理系之實質合作，達成學術交流、經營管理實際經驗交流與探討未來台越雙方企業合作商機，深化人才交流與經貿合作。

彰化師範大學辦理2017台越管理學術實務研討座談會暨越南國民經濟大學訪問交流活動，越南知名大學姊妹校、越南國民經濟大學高階行政主管、教師、在職碩專班學生與企業人士等共約70人，與彰化師範大學企業管理學系CEO MBA & IMBA師生與校友企業人士等約30人，及相關官員等進行台越管理學術實務專題演講、論文發表、分組交流、研討座談會議與訪問活動。

▲國立彰化師範大學與越南國民經濟大學簽訂MOU合作備忘錄，以此深化兩國人才交流與經貿合作，促進兩校、進修學院與企業管理系的實質合作。（圖／記者陳雅芳攝，2017.5.11）

越南國民經濟大學副校長黃文強表示，台灣是越南的第2大投資國，彰化縣是台灣投資越南的前3名縣市。今天深深感受到台灣農業的進步，希望未來能夠有更多相關的交流。