▲亞太創意技術學院今天在綜合活動中心辦理「金雞報喜就好業」2017校園徵才博覽會，共有33家電子科技，提供約1700個熱門職缺。（圖／苗栗縣政府提供，2017.5.11）

亞太創意技術學院今天在綜合活動中心辦理「金雞報喜就好業」2017校園徵才博覽會，共有33家電子科技、傳統產業、餐飲旅遊、醫學美容、投顧企管業、服務業等廠商參加，提供約1700個熱門職缺。

徵才活動在國軍寶寶的熱舞中拉揭開序幕，為現場增添許多歡熱氛圍。國軍人才招募中心與海巡署也提供數千個軍士官職缺，鼓勵畢業生投筆從戎，為國家安全貢獻一份心力。

縣府勞工及青年發展處彭德俊處長、工商發展處鍾其芳秘書、徐志榮立委辦公室鍾振池秘書、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心陳懷峰主任等人聯袂出席今天的活動。

處長彭德俊表示，縣府十分重視青年發展議題，去年12月特別利用城市規劃館成立青年創業青年農民工坊，作為轄內青年創業者與青年農民諮詢、培育、創意策展與交流平台，希望社會新鮮人多加利用，同時鼓勵優秀學子根留苗栗，為苗栗的發展共同努力。

今年最後一場校園徵才活動5月17日將於國立聯合大學登場，有求職需求的同學，務必把握最後良機，找到一個適才適所的職缺。