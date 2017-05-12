▲民進黨婦女發展委員會長李亞萍的一雙子女余祥銓、余筱萍，也幫媽媽滌足，畫面相當感人。（圖／民進黨婦女發展委員會提供，2017.5.11）

民進黨婦女發展委員會長李亞萍、副會長廖筱清議員與蔡文菊在母親節的前夕，前往新店區屈尺頤苑自費安養中心參加 「愛媽咪母親節親思活動」；李亞萍、廖筱清與蔡文菊提醒大眾，除五月光輝的母親節，平日也要多多親近及陪伴母親。

民進黨婦女發展委員會表示，李亞萍、廖筱清與蔡文菊陪同院內的母親們，歡唱卡拉OK並觀賞育新幼兒園小朋友的舞蹈團演出，提前幫媽媽們過一個快樂母親節；其中，「滌足親思」除了讓子女及志工們幫長年辛勞的母親、苑民媽媽，消除足部的辛勞，更希望能讓大家體會到母親的茹苦含辛。



民進黨婦女發展委員會主辦的愛媽咪母親節親思活動，包括「頭髮義剪」、「指甲彩繪」等服務，尤其是指甲彩繪最讓媽媽們開心，「滌足親思」是希望能讓子女們體會母親的辛勞，母親是推動愛心創造幸福家園的手；此外，李亞萍的一雙子女，余祥銓、余筱萍也參與此次活動，幫媽媽滌足，畫面相當感人。



新北市議員廖筱清陪媽媽們一同歡唱及欣賞小朋友的表演，現場氣氛溫馨且愉快，提前讓媽媽們過一個快樂的母親節；耕莘醫療體系頤苑自費安養中心感謝李亞萍、廖筱清及社會各界的參與，強調母親為子女為家庭長年的辛勞，子女們必須了解，關心母親不是只在母親節這天。