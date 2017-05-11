▲黑心胡椒粉添加工業用碳酸鎂一案，遭彰化地方法院宣判無罪。（圖／記者陳雅芳攝，2017.5.11）

胡椒粉添加工業用碳酸鎂，彰化地方法院宣判無罪！彰化地檢署前年偵辦黑心食品案，追查業者在胡椒鹽、胡椒粉中加入工業級碳酸鎂，甚至製成蒸肉粉出售，流入下游各攤商或小吃店，彰檢將業者依違反「食品安全衛生管理法」起訴。彰化地院法官審理2年，認為檢方無法舉證危害，近日對相關被告均判無罪。彰檢表示，收到判決書後會研議是否上訴。

彰化地方法院經過2年審理，認為胡椒粉摻入工業碳酸鎂只是「規格不符」，並非使用假碳酸鎂，僅違反食安法行政處罰問題，日前判處全案相關人員無罪。法官在判決書中指出，本案查獲的行為時間，均在2014年《食安法》修正前，依修法前《食安法》規定。法官認為，碳酸鎂製造過程中，會有雜質存在，才會混入其他成分。

▲彰化縣衛生局於2014年查獲業者涉用工業級碳酸鎂加入胡椒鹽和胡椒粉。（圖／記者陳雅芳翻攝，2017.5.11）

彰化地檢署前年偵辦黑心胡椒粉食品案，追查出台中誼興公司販售工業用碳酸鎂給進興行、進興製粉廠，生產佛祖牌胡椒粉，再販售給不知情店家，讓消費者食下肚，檢方依違反食安法、詐欺罪對上述公司負責人提起公訴。

謝姓堂兄弟在未有衛福部核可「碳酸鎂」食品添加物許可證下，從102年6月起，以每10公斤添加350g或每50公斤添加1公斤的比例，生產製造佛祖牌、雙喜牌等胡椒粉、蒸肉粉，再賣給下游小吃店、攤商等45家店家，直到103年11月被彰化縣衛生局查獲，並被驗出鐵、砷含量超標。

▲彰化縣衛生局於2014年查獲業者涉用工業級碳酸鎂加入胡椒鹽和胡椒粉。（圖／記者陳雅芳翻攝，2017.5.11）

法官在判決書中指出，進興公司負責人謝明吉與進興行負責人謝仁貴均向誼興公司負責人林中柱對於採購工業級碳酸鎂，添加於胡椒鹽和胡椒粉，避免粉製品受潮、結塊，均坦承不諱，但辯稱只是為了讓產品蓬鬆、不易結塊，原本不知需有查驗許可資料，律師則辯稱碳酸鎂是食品添加物使用範圍正面列表的添加物，並未涉刑事責任，只是構成行政處罰。

▲「佛祖牌」胡椒粉被查出摻入工業用碳酸鎂之後，業者已將佛祖牌改名「美人牌」，但包裝 上仍有「大佛祖」商標。（圖／記者陳雅芳攝，2017.5.11）

彰化縣衛生局長葉彥伯說，工業級碳酸鎂多用在痱子粉、滑石粉、除潮劑等用途，因此不須考慮雜質殘留問題，若依此一審判決，政府機關要負起舉證有害人體健康之責，但因危害是點滴累積，若時間未到也無法明確舉證，那過去塑化劑等食安案件都不用辦。