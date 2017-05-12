西溪、湖西和林投社區慶祝母親節晚會NOWnews今日新聞 (2017-05-12 00:20)
一年一度的母親節即將來臨，爲表達對本縣偉大母親的敬意，縣長陳光復(11)日晚間前往西溪、湖西和林投地區，參加社區發展協會舉辦的慶祝母親節晚會，他向在場媽媽們說聲「辛苦了」，祝福母親節快樂，身體健康，萬事如意。
陳光復表示，全天下最辛苦的工作就是媽媽，每天除了上班工作之外，還要處理家務和養育小孩，ㄧ天工作10幾個小時，他向全天下偉大的媽媽說聲「辛苦了」，祝福母親節快樂，也呼籲每一位子女們，孝順父母，向媽媽說聲「我愛妳」。
包括立委楊曜、議員陳振中、成萬貫、呂黃春金、陳慧玲、環保局副局長馬金足、湖西鄉公所秘書許聖章、湖西鄉代表會主席洪國強、議員蔡清續服務處助理蔡清謀、林投村長鄭長財、社區發展協會理事長吳政隆、西溪村長黃文騫、社區發展協會理事長王福琴、湖西村長辛清三、社區發展協會理事長辛天澤等共同祝賀母親節快樂。
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