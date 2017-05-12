▲桃園市長鄭文燦表示，將大力推動「亞洲矽谷計劃」及智慧城市，提升桃園城市競爭力。（圖／桃園市政府提供，2017.5.11）

桃園市長鄭文燦11日上午前往開南大學，出席2017年第12屆「全球化與行政治理」國際學術研討會，並發表「智慧城市X亞洲矽谷」專題演講，鄭文燦表示，桃園要把「亞洲‧矽谷計畫」及智慧城市視為城市發展目標。



「『亞洲‧矽谷計畫』有兩大部分。第一要建立創新生態系，包含法規鬆綁、人才資金及創新的引進，這並不限於桃園；再來則要推動物聯網（IoT）產業。」桃園市長鄭文燦解釋，物聯網產業和過去產業不同之處，在於過去製造業以硬體為主，物聯網產業指的是軟硬體結合，透過雲端數據，提高管理機制的效能。



桃園市長鄭文燦信心滿滿認為，桃園能夠成為「亞洲‧矽谷計畫」的首選，是基於四大優勢，包括地理、交通、人才及產業。在地理優勢上，桃園位於桃竹苗科技帶及北北桃生活圈，離台北政經中心及新竹科學園區車程均約1小時，桃園同時也是國際交通樞紐。



在交通優勢上，桃園具有桃園國際機場及台北港的「雙港效應」，適合做為國際窗口，桃園捷運系統也開始興建。至於人口優勢方面，鄭文燦認為，他上任至今，桃園人口成長10萬人，是目前全台灣少子化浪潮下，人口成長最快的城市，出生率更是六都第一。 最後，在產業優勢上，桃園有將近30個工業區，年工業產值超過3兆元，年創造稅收約2,000億元，產業別多元。



但鄭文燦最後也強調，桃園市雖然具有潛力，但基礎建設不足，要加緊趕上。鐵路地下化已定案，今年將進行都市計畫與工程設計；捷運綠線將於今年下半年發包動工；市府要一項一項落實各項建設計畫，讓桃園產業升級，並成為國際交通樞紐、產業創新聚落以及年輕人的首都。