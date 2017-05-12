▲桃園市長鄭文燦參加復興區公所活動，表揚原鄉模範母親，祝福母親節快樂。（圖／桃園市政府提供，2017.5.11）

桃園市復興區是全台灣最具代表性的原鄉，在山上生活的媽媽們，總是特別辛苦。不但要照顧子女、丈夫，還要負責家庭勞務及工作。對此，桃園市長鄭文燦11日特別前往復興區參加母親節活動，頒獎給每位模範母親，祝福「母親節快樂」。



「市府每年補助約1億元，要讓部落的聯外道路更方便；也向中央提出將集水區農路納入，『前瞻基礎建設計畫』中，讓產業道路、農路列入維修範圍。桃園市長鄭文燦表示，為了提升原鄉的收訊品質，更透過國家傳播通訊委員會（NCC）及電信業者合作，架設具儲能設備的高抗災通信平台，讓復興區的電信訊號更加暢通，也不會因電力中斷而造成通訊中斷。



另外，鄭文燦也提到，小烏來風景區和巴陵風景區的建設都在陸續進行，羅浮溫泉井也已經開鑿，並耗資2億元設置污水處理廠，溫泉產業的發展不會污染石門水庫上游。未來復興區不只有品質優良的媽媽桃、水蜜桃、茶葉和竹筍，遊客也可以到復興泡溫泉、慢跑或是騎自行車。市府全力拼觀光，希望能夠復興區的原鄉注入更多新活水。