記者李梅金／台中報導

調查局今年3月間接獲民眾檢舉，有不法業者販售大量個資牟利，檢調著手偵辦，發現梁姓男子販售「客戶開發搜尋系統」給房仲業者，個資筆數多達1億7千筆，就連政府高官，甚至總統蔡英文的個資也都在其中，調查局昨天動員200多名調查官，北中南同步搜索，約談梁姓、劉姓主嫌及買家等共62人到案偵訊後，將梁嫌等2人移送台中地檢署複訊，並向法院聲請羈押獲准。

調查局偵辦不法犯罪集團涉嫌販售民眾個資案，10日在台中地檢署林依成檢察官指揮下，動員200多名調查官，同步在北、中、南搜索梁姓犯罪嫌疑人等62個處所，並約談梁嫌等62人到案，查扣內建民眾個資電腦及設備25件，鑑識人員進行證物數位鑑識，查知每部電腦儲存的民眾個資容量高達200GB以上，內含個人資料超過上億筆。

調查局航業調查處今年3月間接獲民眾檢舉，有不法集團涉嫌販售大量個資牟利，從政府官員到一般民眾的個資都有，調查局內外勤資安團隊組成專案小組，報請台中地檢署指揮。經查，梁嫌等犯罪集團從去年就涉嫌以來源待查的個資資料庫為基礎，撰寫「客戶開發搜尋系統V5.0專業版」的搜尋系統軟體，交由下手共犯以Line「房仲開發利器」、「房仲省時尋人系統」名義，分別在北、中、南各地向房仲、地產開發等特定業者，以每套系統新台幣15至20萬元高價兜售，供房仲業者針對特定房地標的，迅速查出並掌握地主個資及聯絡方式，進而搶賺仲介利潤，都已涉犯個人資料保護法。

另外，梁嫌等人利用遠端控制技術，在買家電腦設備上安裝搜尋系統，用內掛「圖形驗證碼破解函式」程式，登入公務機關伺服器，以自動辨識解析驗證碼技術，破解伺服器的圖形驗證碼，自動化比對顯示地主個資；至於集團是否再利用被害人個資，登入公務機關伺服器，獲取受害人的其他資料，以及相關涉案人的大量查詢是否影響公務機關伺服器流量異常，有沒有涉犯刑法妨害電腦使用罪，將循線擴大偵辦。