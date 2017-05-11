中正紀念堂旁建物限高39年 終可望放寬中央社 (2017-05-11 15:25)
（中央社記者劉建邦台北2017年5月11日電）中正紀念堂旁已維持39年的建物限高終於可望放寬，台北市都市計畫委員會今天開會決議，信義路一段、愛國東路兩側建物高度可放寬至65公尺，增建12公尺，約等同4層樓高。
台北市都委會審議包含「修訂中正紀念堂周邊特定專用區高度管制細部計畫變更案」等案，委員認為應放寬中正紀念堂周邊建物高度，變更案進入會議後就修正通過。
市長柯文哲上任後擬放寬中正紀念堂維持39年的周邊建物高度限制，全案日前完成公展程序，該案也是首次進入都委會審議。
都市發展局說，都委會多數委員認同應放寬，會中最後決議，信義路一段、愛國東路從53公尺，放寬為65公尺「建築物高度」。
會議主席的副市長林欽榮表示，中正紀念堂周邊限高從過去累積至今，現在有30多名里長陳情，且重點不是討論「去蔣」或「反蔣」化，而是以開放性、公共性討論周邊建物的高度放寬議題。
都發局說，中正紀念堂從民國67年起，周邊區域50公尺劃設特定專用區，規定建物限高不得超過53公尺，之後提出「中正紀念堂周邊特定專用區高度管制細部計畫變更案」公展內容，內容提及信義路、愛國東路建物應放寬為65公尺，但中山南路以西、杭州南路二段以東（除華光社區）、仁愛、信義路交叉口維持53公尺以下。
都發局表示，都委會最後結論，同意信義路、愛國東路建物可從53公尺限高，放寬為65公尺「建築物高度」，可增建12公尺，約同等於4層樓。
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