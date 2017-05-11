豐田反彈 日股收高只差一步兩萬點中央社 (2017-05-11 15:15)
（中央社東京2017年5月11日綜合外電報導）由於投資人正面解讀豐田（Toyota）實施庫藏股，蓋過豐田恐連續第2年獲利減少的利空，豐田股價今天反彈，東京股市走揚收在高點。
法新社報導，日經225指數上漲61.46點或0.31%，收19961.55點，再度距離兩萬點大關僅咫尺之遙，上次日經225指數超越兩萬點是在2015年末。
東證指數則上揚1.67點或0.11%，收1586.86點。（譯者：中央社許湘欣）
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