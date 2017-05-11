大同私募案未通過 公司：遺憾中央社 (2017-05-11 15:26)
（中央社記者吳家豪台北11日電）大同舉行股東會，董事會提請討論擬透過私募或增資籌措長期資金，但經投票表決未通過；大同表示，私募案未通過，誠屬遺憾，公司發展仍全速前進。
大同於股東會後發布聲明表示，近期在太陽能之發展與成果有目共睹，但本次私募案，雖有過半股東支持，但仍有些微差距，沒有通過，誠屬遺憾。
大同誠心感謝支持公司之內外資股東，也認為反對人士企圖阻礙公司發展之心態可議。
大同強調深具實力，政府也鼓勵綠能建設，有相當多的機會，因此有龐大資金需求。大同表示，仍會全力衝刺太陽能與智慧系統業務，相信新一屆董事會必能帶領經營團隊，朝最有利方向加速發展。1060511
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