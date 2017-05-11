●三大法人買超台股37.35億元中央社 (2017-05-11 15:05)
（中央社台北2017年5月11日電）台股今天漲33.16點，收在10001.48點，成交值新台幣963.63億元。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超新台幣37.35億元。
外資及陸資今天買超40.88億元，投信買超1.37億元，自營商賣超 4.9億元。三大法人合計買超37.35億元。
台新中國通基金經理人魏永祥表示，台股再度攻向萬點後，呈現震盪整理走勢，除了股市位階偏高外，台股短線面臨上市櫃公司首季新台幣升值匯損、第2季拉貨力道以及第2季中國大陸手機庫存調整等3個變數。
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