華碩首季EPS 4.9元 近23季新低中央社 (2017-05-11 14:59)
（中央社記者吳家豪台北2017年5月11日電）電腦大廠華碩（2357）今天法說，公布第1季稅後淨利新台幣36.51億元、每股盈餘（EPS）4.9元，寫下自2011年第3季以來、近23季的新低，預期第2季為全年營運低點。
華碩第1季品牌營收982.06億元，季減16%，年減11%；營業利益38.09億元，季減18%，年減19%；稅後淨利36.51億元，季減26%，年減12%，EPS4.9元。第1季毛利率13.4%、營業利益率3.9%，皆低於去年第4季。
華碩財務長吳長榮表示，第1季毛利與營業利益符合預期，然而新台幣兌美元第1季升值6%，有一定的匯兌壓力，華碩因審慎避險及操作，單季匯兌收益達4.95億元。
展望第2季，華碩偏保守看待營收與獲利，手機新產品預計第3季上市放量，因此第2季進入產品轉換期，手機出貨量與營收將明顯減少，預估季減20%到25%；個人電腦（PC）與零組件進入傳統淡季，預估相關營收將分別季減5%到10%，預期第2季為全年營運低點。
展望第3季，吳長榮表示，手機新產品導入之後，應該會有相當不錯的成長動能，PC也將持續導入創新產品，因應返校需求推出，預期營運將有所改善；針對PC零組件漲價與新台幣升值，華碩將改善產品組合因應。
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