（中央社記者張謙香港11日）研究推動「一帶一路」的中國大陸智庫代表形容「一帶一路」正帶引領人類進行第四次全球化，性質類似之前的羅馬、英國和美國。



南方都市報今天報導，大陸全國人大外事委員會副主任委員、中國社會科學院藍迪國際智庫專案專家委員會主席趙白鴿受訪時，作了以上表示。



據報導，藍迪國際是重大專案推動研究與發展的智庫，趙白鴿作為智庫代表，過去2年走遍了包括「中巴」、「孟中印緬」、「中南半島」等「一帶一路」經濟走廊。



據報導，被問到「一帶一路」如何定位， 趙白鴿說，世界歷史上有三次大規模的全球化，首次發生於西元前1世紀，羅馬修建了以羅馬城為中心的通向四面八方的道路系統。



第二次全球化始於15世紀末的「海上大發現」，盛於英國的「日不落帝國」。這次全球化以海洋與貿易為基礎，由商船、戰艦和港口構築起全球貿易和殖民網路。



第三次全球化是1970年代開始、由美國主導的全球化。



在這次全球化浪潮中，美國以「超級大國」的優勢，在技術、文化、標準、價值觀等各個方面向全球輸出影響力。



但趙白鴿說，第三次全球化開始產生越來越多的不平等與負面效應：區域戰爭、宗教衝突、經貿紛爭、環境惡化等一系列問題接踵而來。



因此，世界到了需構建國際新秩序、改善和重建國際治理、謀求和平與發展的關鍵時刻。



趙白鴿說，中共總書記習近平提出的「一帶一路」倡議正在引領人類的第四次全球化，且是新型全球化。



新型全球化的三大特徵是包容性、共贏性和創新整合性。



在訪問中，趙白鴿表示，在向「一帶一路」國家傳遞經驗的同時，也必須正視教訓，必須引以為戒。



據分析，這些教訓包括協調發展做得不夠。協調，應該是包括政治、經濟、社會、文化和生態的五位一體，不能只講國內生產毛額（GDP）。



同時，必須將綠色發展放在重要位置，發展任何的產業，不僅要考慮到當代，更要考慮到後代。



「一帶一路」全稱絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路。1060511