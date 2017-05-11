清潔+保水最重要 輕熟女的夏日水煮蛋肌保養看這裡NOWnews今日新聞 (2017-05-11 15:00)
輕熟女們隨著年齡增長，肌膚是否有乾燥、黯沉等肌膚老化困擾？炎熱的氣溫加上台灣潮溼氣候，夏日肌膚特別容易因為流汗、出油及殘妝等狀況而讓人煩惱。保養專家就建議，夏日洗臉時選擇對肌膚負擔少，能夠確實深度洗淨並給予肌膚滋潤的洗顏產品。
因為夏日的好天氣常帶動戶外活動增加，輕熟女們肌膚每天少不了防曬隔離的保護；加上每天從早到晚臉部難免會有一些出汗的情況發生，尤其在運動過後，混合著汗水及空氣中髒污灰塵的肌膚，如不徹底洗淨就容易形成粉刺甚至是痘痘，因此更需要稍微帶有卸妝功效的洗臉產品加以清潔。
一舉手一投足都引領時尚潮流的全球天后瑪丹娜，淨透無齡的肌膚總讓人格外稱羨，她表示、自己每天不論再忙再累都一定會花時間為肌膚徹底做好洗臉卸妝，正是瑪丹娜一直以來為肌膚維持完美，常保青春活力的不二法門，而保養品牌MDNA SKIN推出的滋養潔面油，打造了出瑪丹娜所喜愛的「具清潔感且能夠心神舒暢」感覺。
除了洗臉之外，輕熟女們常常覺得一到了下午，妝感不持久，甚至脫妝暗沉？為了徹底解決輕齡肌膚的困擾，輕熟女們可使用有保濕成分的保養品，像是芯美顏保濕系列與美白瀅潤系列，據說，每天使用保濕保養品也是日本傳奇女神菅野美穗的美麗祕訣，SOFINA研發團隊將月下香花瓣的細胞置於無菌實驗室裡培養，耗時約3年之久，精萃出約0.5%的修護精華，再結合尤加利菁華與生薑菁華，品牌宣稱能夠給予肌膚更強的保水力。
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