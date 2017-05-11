矢立文庫的高達系列動畫不管是否有爭議，總是會有不俗的人氣。高達最新系列小說《機動戰士高達 Twilight Axis》之前已經宣布動畫化，這次的動畫一共全6話，而且是時間不長的泡麵番，動畫的第一話將在6月23日開播，官方還公開了本作最新的預告片。

預告：

【遊俠網】《機動戰士高達：Twilight Axis》PV

這部動畫的故事是緊接著獨角獸之後，講述一對來自吉翁陣營的男女隱姓埋名的生活。他們加入了聯邦派遣到阿克西斯的探索隊，與沉睡在那裡的扎古3改再度相逢，主角要開著扎古3改與高達NT-1戰鬥。

在《機動戰士高達逆襲的夏亞》劇場版中夏亞想讓阿克西斯要塞墜落到地球毀滅聯邦，最後阿姆羅用NewType的精神感應開著高達逆推阿克西斯，避免了墜落悲劇的發生，阿姆羅和夏亞失蹤，吉翁也就淡出了歷史的舞台。當初吉翁的很多軍人過上了隱姓埋名的生活，《機動戰士高達：Twilight Axis》的男女主角就是過去曾參與吉翁軍。

視頻截圖：