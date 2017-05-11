曾經創造了史上最賣座沒之一的超人氣VR遊戲《工作模擬》（Job Simulator）的Owlchemy Labs被谷歌看上，今日宣布正式歸入谷歌旗下，雖然你做的小遊戲也許盈不了多少利，不過被有眼光的大公司看上那才算是好出路。

--VR遊戲《工作模擬》和Owlchemy Labs工作室。

《工作模擬》顧名思義，是讓你可以在VR世界里體驗現實中的各種普通工作，本作提供了廚師、普通小文員、汽修員、便利店店員這四種身份為代表的工作，出發點則是是因為這四種處於藍領身份的人，他們每天的工作大多都在重複，十分繁瑣，但不會過分複雜。

不論是題材還是精彩程度看似並不出彩的《工作模擬》一經推出卻意外收穫極大反響，好評率暴漲的同時，在2016年10月到2017年2月的5個月期間就賣了300萬美元，成為史上最賣座《VR遊戲》沒有之一！公司員工也因此從創業的4人暴漲到23人。

也許是谷歌看重了Owlchemy Labs工作室的潛力而決定收購，當然對於玩家來說，更穩定的開發周邊環境將帶來更有質量的遊戲作品，期待Owlchemy Labs工作室的新的佳作問世吧。（轉自3dm）