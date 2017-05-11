在日本，動漫大師們的簽名繪畫是非常受動漫迷青睞的，在很多的拍賣網站上都會有一些大師的簽名圖片出售，而且往往會以比較高的價格成交。但是這些簽名圖並不一定是真的，近日日本岡山縣警方逮捕了一名32歲的無業男子工藤聰，他涉嫌偽造新海誠和宮崎駿等大師的簽名板並在網上售賣。

嫌疑人在2016年10月至11月期間偽造新海誠與宮崎駿的簽名板在拍賣網站售賣，這些簽名版之後被兩名男性拍中，嫌疑人最終收到包括運費在內的2萬5500日元（約合人民幣1542.51元）。其中，新海誠的《你的名字》假簽名板拍賣價為1萬7000日元（約合人民幣1028.34元），宮崎駿的《風之谷》假簽名板拍賣價為7750日元（約合人民幣468.80元）。警方還在他家中搜獲十多張假冒動畫大師的簽名板，並根據拍賣紀錄發現這名男子從2016年7月至今年3月期間共售出279份簽名板，獲得金額高達240萬日元（約合人民幣14.52萬日元）。

不過在看到這些假冒的簽名版之後，還真是讓人有總哭笑不得的感覺，話說這些圖畫仿冒的也太差勁了吧，可以說畫風完全和大師們對不上號啊。會去買這樣的簽名版的人是對這些動漫大師的風格多麼的不了解呢，假成這樣也有人能上當。