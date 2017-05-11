新浪科技訊 日期:5月11日消息，5月9日，以「我愛綠色生活」為主題的2017年青少年科學調查體驗活動全國首發暨骨幹教師培訓活動在寧夏舉辦。中國科協青少年科技中心、教育部、國家發改委、中央文明辦，寧夏自治區科協、教育廳、文明辦、團委等相關單位的負責同志，以及來自全國各地的160多名教師代表和銀川當地的60名中小學生代表參與了活動。

活動儀式上，寧夏自治區科協黨組成員、副主席陳國順致辭。來自銀川市唐徠回民中學的李蒙同學作為學生代表向全國青少年發出踐行綠色生活的倡議。中國科協青少年科技中心副主任劉會強代表主辦單位講話。他指出，為深入實施生態文明建設，倡導綠色發展理念，主辦單位圍繞「我愛綠色生活」主題，科學策劃了今年青少年科學調查體驗活動，各地要根據統一部署安排，緊密結合實際，廣泛發動，嚴密組織，進一步擴大活動的覆蓋面，提升活動參與度和影響力。

他強調，各地青少年科技教育工作機構、有關單位、學校，要以習近平總書記提出的「科技創新、科學普及是實現創新發展的兩翼，要把科學普及放在與科技創新同等重要位置」的重要論斷為指針，進一步融合校內外科學教育，積極推動科技活動進校園、科技教育進課堂、進教材，創新開展青少年科技教育活動。廣大科技教師，要切實肩負起直接培養科技後備人才的重任，積極投身到青少年科技教育工作的具體實踐中，當好引路人、指導員、見證者。廣大青少年要養成講科學、愛科學、學科學、用科學的良好習慣，增強對科學的興趣，積极參加科技實踐活動，不斷提高自身的科學素質，為將來從事科學事業奠定堅實基礎。

隨後，現場學生分組開展了「我愛綠色生活」主題資源包拓展實踐活動。在老師的指導下，同學們使用資源包中的木棍、紙板、鹽水、電池等生活中常見的簡易材料，共同完成了「風力發電」、「鹽水小車」、「廢紙製作3D眼鏡」、「污水凈化裝置」等17個生動有趣的科學實驗。在動手操作中，同學們了解了電磁、風能、太陽能相互轉化的基本原理，掌握了污水分層凈化和製作吸塵器的簡易方法，體會了節能環保、綠色生活的重要意義。同學們紛紛表示，科學真的很好玩，環保真的很重要，要從現在做起，綠色生活、科學生活。主辦單位領導、嘉賓共同參加了現場實踐活動。

首發活動的成功舉辦，拉開了2017年青少年科學調查體驗活動的序幕。