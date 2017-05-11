中新網5月11日電 昨日，綠盟科技聯合中國計算機學會(CCF)發佈CCF-綠盟鯤鵬科研基金項目，基金面向國內高校、科研機構的研究人員和團隊提供資金、推廣等全方位支持，旨在加大對創新科研成果的激勵和轉化。至此，綠盟已構建起以安全服務為核心，從安全服務領域成果的產生、轉化、應用直到產業化的完整生態融合體系。

CCF秘書長杜子德出席發佈會並致辭表示，當前安全領域產品的加速創新與開發已成為互聯網、雲計算加速前進的守護者和驅動力，鯤鵬基金將助力安全領域真正走向產學研一體化，積極搭建企業、高校、院所、社會所需要的融合供需平台，未來將帶動諸如物聯網安全、安全檢測、公共技術、網路空間信息探查等若干個萬億級市場，推動國內整體安全市場發展。

在談到國內安全行業的發展時，綠盟科技總裁沈繼業表示，隨著國家對於信息安全，網路空間安全的不斷重視，信息安全產業近年來也得到了長足發展，技術創新，人才優勢，越來越成為發展推進的核心要素，綠盟作為一家平台型網安巨頭、鯤鵬基金髮起者，將承擔起國家科研成果有效轉化與落地的責任，吸引、引導大量的人才進入安全領域，最大限度地激發安全產業潛力，孵化出信息安全領域的大夢想、大未來。

CCF監事長、清華大學計算機系楊士強教授在發佈會上強調，在互聯網高速發展的今天，許多企業在發展過程中選擇與高校進行合作，成立科研實驗室。這是產學研合作發展形勢的一個具象表現，此次CCF攜手綠盟科技啟動「鯤鵬」科研基金項目，促使企業與學會協作，幫助企業在更大範圍內選擇合作夥伴，組織課題選拔，滿足企業技術探索需求的同時也為高校安全領域專業人才提供了發展機遇，促進高校人才通過競爭產生更多的科研成果，從而達到產學研三方的合力提升。

「鯤鵬」發力6大領域與P2SO戰略融合創新

據了解，「鯤鵬」科研基金將重點聚焦和資助雲計算系統安全、工控與物聯網安全、網路空間信息探查與威脅情報、數據科學與大數據分析、安全檢測與公共技術等6大領域。2017年計劃資助16個CCF-綠盟科技「鯤鵬」科研基金項目，單個項目的資助金額為3-30萬元人民幣。

這6大領域囊括了目前市場上所急需的公共安全、商業安全、國家重點項目和產業鏈聚集等熱點，能廣泛應用於各行業的安全場景延伸。尤其是在物聯網與大數據安全領域，大量數據的存儲、開發、利用、共享的產業鏈條尚未形成，安全技術防控能力不足，為國家造成巨大經濟損失，鯤鵬基金要做的就是讓科研人不拘一格，組織全新的安全防禦理念，提升安全認知高度，最終轉化為有效的解決方案。

這也與綠盟的P2SO戰略所吻合，即由傳統產品模式向解決方案及安全運營模式轉換，有針對性的打造安全態勢感知解決方案、雲計算安全解決方案及下一代威脅防禦解決方案。主動感知、主動防禦、主動完善，打破原來相對封閉、相對殭化的安全防護體系架構，讓它變得更加智能、敏捷、可運營，希望鯤鵬基金項目成果能與綠盟安全整體解決方案融合創新，搭建起完整的智慧安全產業體系，綠盟科技副總裁黃一玲表示。

鯤鵬擊浪「安全人」的春天即將到來

新技術、新產品推陳出新，技術創新驅動將越來越明顯，在綠盟P2SO和智慧安全2.0戰略的引導下，鯤鵬基金將以創新應對行業變革，推進安全大數據分析平台建設、持續完善威脅態勢感知平台建設方面取得顯著成就。

同時鯤鵬基金的成立將充分補齊綠盟信息安全生態的完整度，形成1+3的安全合作夥伴生態圈，1指的就是「鯤鵬」科研基金面向的國內高校、科研機構的研究人員和團隊，能夠持續輸出創新力的群體。其它三個分別為：成熟服務類合作夥伴，有成熟的且未經過雲化處理的安全服務，將其與綠盟整合在一起，共同服務客戶；創新孵化類合作夥伴，綠盟提供資源和運營支持，從創意開始，到原型，再到孵化落地，一起來實現創新；市場推廣類合作夥伴，諸如雲平台運營商，他們有自己的銷售渠道和龐大的客戶群，但缺乏全面的雲安全服務，綠盟會把自己的優勢作為一種資源進行共享整合。

發佈會現場，鯤鵬基金髮布了項目申請指南，項目截止申請時間為2017年6月30日，在接下來的時間里將啟動評審、結果發佈、頒獎典禮、提交成果、終期答辯，項目進行過程中的具體時間節點，請關注CCF-綠盟科技聯合項目組通知。