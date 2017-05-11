？？？ 5月11日上午11：00，「京東·360手機戰略簽約」儀式在京東集團總部舉行。雙方簽訂戰略合作協議，2017年360手機與京東將聯合達成銷售300 萬台 N 系列手機的小目標。此次活動京東集團副總裁、京東商城3C事業部總裁胡勝利與360手機總裁李開新共同出席。胡勝利表示，360手機品牌是京東通訊的最重要合作品牌之一，李開新則在充分肯定了近幾年來京東商城在開拓手機品牌銷售渠道方面發揮的重要作用后透露，360手機近期將有一款新品發佈，有關該新品的更詳細消息將在5月15日公佈。

目前，京東商城是中國最有影響力的手機電商渠道之一，360手機自誕生以來，與京東商城的合作就十分緊密。2016年11月8日，360公司董事長周鴻禕在接受京東CEO劉強東邀請參加360手機京東品牌日活動時，雙方達成了友好的合作模式。而此後，京東內部成立了360手機工作專區，專門負責360手機的推廣。此次戰略簽約，雙方將銷量目標精準到了具體的產品系列，充分說明京東和360手機對於合作事宜的重視和信心。

據了解，360手機N系列產品為360手機旗下最耀眼的產品系列之一。由於性能強悍、價格親民等特性，該系列自推出后就受到用戶廣泛認可，迅速成為目前京東手機類產品中最受用戶喜愛的品牌之一，京東平台用戶滿意度超過蘋果，達到了98%。

2016年12月5日，360手機總裁李開新在年終媒體溝通會上透露，2016年360手機總體銷量突破500萬台，2016年京東6.18中，360手機闖入國產手機品牌銷量前五，雙十一期間又以220%的銷售增幅成為京東增幅最快的手機品牌之一，其中N系列的助力功不可沒。

繼N4S后，2月22日，360手機N5推出，憑藉高通653處理器，6GB超大運存，具有獨創性的可將硬體性能真正發揮到極致的三大革命性功能和極其親民的1399元售價等優勢，360手機N5在發佈之初，就受到了用戶及合作夥伴的廣泛關注，首輪預約超過了200萬台，在此前的京東超級單品日活動中，360手機N5屢屢創下當日現貨瞬間售罄，65秒銷量破萬，1分55秒銷售額超過2016年雙11當日銷售額的記錄。

對此，李開新這樣總結：「好的產品本身會說話，只有踏踏實實做好產品，不斷完善用戶體驗，用好的產品贏得用戶口碑，賺取合理的利潤，增加產品研發投入，再用更好的產品回饋給用戶，如此形成良性的循環。用戶的認可，才是我們堅持下去的動力。」

電商分析行業人士表示，在京東商城6.18大促將到之際，360手機與京東宣布達成300萬台的360手機N系列戰略協議，這一合作將形成360手機、京東和消費者三方共贏的局面，對360手機來說，這一戰略協議，有望讓360手機在京東年度大促中，更上層樓，取得比去年更優秀的成績。對京東來說，與360手機的合作，將進一步擴大其在手機電商領域的領導地位，諸如通過360手機N系列手機的熱度，為商城贏得更多的消費者等，而對於消費者來說，則有望通過優惠讓利回饋價等創新營銷玩法，為自己贏得更多的優惠和福利。