青島啤酒紐約時代廣場馬年廣告

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中新網5月11日電 5月10日迎來首個中國品牌日，誰是中國人心目中的品牌顏值與內涵擔當？這個話題一定離不開青島啤酒。

一部品牌發展史折射國家發展的跌宕起伏。青島啤酒1903年建廠，1906年即在慕尼黑國際博覽會上榮獲金獎；1947年大批量出口被譽為「國貨精品」；1972年進入美國市場，是亞洲出口啤酒第一品牌；1993年，青島啤酒股票在香港上市，成為中國內地首家在香港上市的公司；如今青島啤酒品牌價值1168.75億元，是世界第五大啤酒廠商。時間的積累並沒有消褪掉青啤的熱情，反倒是加速了它的變革步伐，從打造「公轉」平台，激發「自轉」動能模式，再到做創新的行動派，覆蓋國家和地區突破100個，青啤始終是推陳出新的代名詞和擔當者。近年來，青啤年輕釀酒師赴德國深造，推出一系列個性化、年輕化的產品，讓青島啤酒不但具有品牌擔當，更與時俱進，成為啤酒市場的「小鮮肉」。這也許是國家設定「品牌日」的初衷：讓世界看到有堅守、有創新的中國品牌力量。

千億品牌價值傳遞「好人釀好酒」

消費品市場每隔幾年就會出現一波新概念，消費者的需求在變化，但對品質的追求是永恆的主題。青島啤酒為什麼歷經114年品牌彌堅，成為中國為數不多幾個品牌價值超千億元的企業，連續多年入圍「世界品牌500強」，是行業唯一世界級品牌？因為，青島啤酒是牢牢把握住了品牌之根。

「好人釀好酒」，是114年來每一個青啤人的信仰。很多青啤人一家三代工作在啤酒廠，釀酒就是給自己的父輩等親人釀酒，只有用心去釀造，才能堅持113年的穩定品質。君不見中國百年悠悠多少品牌，大浪淘沙，一次質量問題就可能毀滅幾代人的努力，青島啤酒的可貴，在於它在質量方面從無緋聞。這在於青島啤酒百年來的傳承——好人釀好酒，百年酵母「活力青春」；在於「千錘百鍊」底氣足——每一滴啤酒都是「智造」和「質造」的結合；在於對消費者體驗的關注——百余年來堅守誠信、和諧、開放、創新的文化因子；更在於百年企業依然能守正出新破傳統——創新平台的「三創實踐」正在進行中。憑藉一貫的高品質，2016年青島啤酒海外銷量同比增長12%。通過品質自信，打造了品牌自信，文化自信。

青島啤酒「快與慢」傳遞中國智慧

可口可樂口味百年不變，是因為其在美國得克薩斯州的一家銀行保險柜里躺了一張不示秘方。而青島啤酒百年的秘訣，也在於使用全球領先智能技術來保持傳統的「慢釀」。對青啤釀酒師來說，每一瓶啤酒都是尊嚴。青啤公司總裁黃克興的一句話曾老少皆知：「大家寧可放棄利潤，也不願意在質量上打任何折扣。 」一瓶好啤酒歷經「千錘百鍊」，始自一顆麥粒、一粒大米甚至一滴水。

釀酒要慢，創新變革卻要快。近年來全球巨變，青啤亦在轉型「智造」，做行動創新派。隨著奧古特、青島啤酒經典1903、鴻運當頭等一系列創新產品的誕生，青啤僅瓶形就從前年的70多個品類增加到今年的183個。儘管是一個百年老企業，青啤卻努力成為 「少年派」。從推出青啤快購APP，到建立社區酒吧，到推出魔獸罐啤酒……青啤的創新功夫永不停步，快慢結合，青啤近年上半年的業績逆勢增長，可見一斑。

青島啤酒國際化傳遞中國能量

從學習釀酒，到百年堅守；從致敬經典，到自成一派。相對於當前的高鐵技術、大飛機技術，青島啤酒從百年前起步，將這條路走得最為穩健。青島啤酒在世界上已經自成一派，在世界啤酒釀造的王國德國，超市裡都能買到青島啤酒，能讓德國人點讚啤酒，可真不是一件容易的事情。

青啤1988年在美國銷量已達124萬箱，是亞洲出口到美國最大啤酒品牌。 1981年，美國有影響的消費品雜誌《華盛頓人》舉辦的"華盛頓國際啤酒會"，青島啤酒戰勝聯邦德國及荷蘭等國的名牌啤酒，獲第一名。而在澳大利亞、韓國、南非等一些國家，青島啤酒已經成為當地進口啤酒中的前三強，甚至第一名。

青島啤酒蘊藏的激情與活力已成為世界性的通用語言，越來越多的「洋麵孔」成了青島啤酒的鐵杆粉絲，他們對中國的認識也在隨著對青島啤酒的認識逐步深入。目前，青啤出口海外60餘年，覆蓋國家和地區突破100個，始終以「高品質、高價格、高可見度」呈現出了中國品牌在全球市場的力量。