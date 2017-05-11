劉雲在現場講述救人過程,當時他徒手順著護欄爬向二樓，圓圈為孩子被困處 《通州時訊》供圖

法制晚報訊（記者 董振傑）獨自在家的男童為了尋找家人爬上了防盜窗，腦袋卡在防護窗護欄上，路過的居民冒險爬樓托舉……近日，這揪心一幕就發生在北京市通州區月亮灣曉鎮內，幸運的是，孩子和救人者劉雲均無大礙。

事件 男童身吊窗外 命懸一線

5月8日晚9時許，正在通州區月亮灣曉鎮遛彎的一名老人發現，5號樓7單元3層，一個四五歲的小男孩身體懸空，頭部卡在防護窗上，僅靠雙手抓住護欄，隨時可能發生意外，路人都驚出一身冷汗。

住在同一小區的劉雲當時剛從醫院回來走到這裏，得知上邊有孩子遇險，趕緊報警。劉雲說，他先是撥打了報警電話，然後從一樓順著居民窗戶的護欄，攀爬到孩子被困處，怕孩子缺氧窒息，他用肩膀往上扛著頂住孩子的身體。

「摸到孩子的時候，我發現男孩下半身已經有些冰涼了，呼吸也有困難。」劉雲回憶說。「叔叔，叔叔救我。」受到驚嚇的男童，不時蹬腿呼喊，體力已經透支，聲音也越來越微弱。

肩扛將近半小時 孩子被救下

為了方便孩子呼吸，劉雲使勁用自己的肩膀頂住孩子的雙腳，讓男童卡在護欄上的頭部可以向上。就在小腳丫被劉雲托起時，孩子竟然一下止住了哭聲。「孩子別怕，有叔叔在，你千萬別亂動啊！」劉雲一邊安撫著孩子的情緒，一邊保持著原有的姿勢，防止孩子再次懸吊空中。

5分鐘、10分鐘……隨著時間一分一秒過去，劉雲也有些著急，因為他的雙腿又酸又麻，而右腿肌肉還隱隱作痛。但只要他稍一放鬆，孩子就可能跟他一起掉下去。

「小夥子，千萬注意安全，可別踩空啦！」「小夥子堅持住，消防隊馬上就到了！」看著孩子危險的情況和劉雲不顧安危的救援，樓下鄰居們的心都提到了嗓子眼。

這一托就是將近半個小時，劉雲忍著疼痛等待救援。 「我上去幫你，你堅持住。」 人群中又衝出了另外一名男子，他攀爬到二樓一空調外機台上，用力抓住孩子的上衣往上提。劉雲這才順勢將孩子懸挂的身體托到窗戶內。看到男孩平安脫險，現場掌聲四起。

下來活動雙腿時，劉雲才意識到因剛才爬樓用力過猛，將右大腿前側的肌肉拉傷了。眾人紛紛圍攏過來拍著劉雲的肩膀，關切地詢問他的傷勢。

孩子的父親趕了回來，拉著孩子過來道謝：「實在太感謝您了，沒有您在，我家孩子還不知道怎麼樣了呢，我帶您去醫院看看傷吧！」看著孩子平安無事，劉雲一臉欣慰地回道：「應該的，都是鄰居，我沒事，你快帶著孩子去醫院好好檢查檢查。」

講述 沒考慮個人安危 誰碰上都會這麼做

「劉雲，你真是小區里的英雄。」在通州區月亮灣曉鎮，居民見到了救人者劉雲忍不住豎起大拇指。

「我根本沒有考慮個人安危，第一時間想到的就是救人，這跟我的孩子一樣。把孩子救下來，我就踏實了。」今天上午，劉雲接到記者電話時，正在家中休息，「就是腿部肌肉有些拉傷，我沒有什麼。誰碰上都會這麼做。」

據了解，劉雲是北京647路公交車的一名司機，以前曾經當過兩年兵，今年35歲，身體素質很好，平時喜歡鍛煉身體。

據北京市公交集團客二分公司的工作人員司女士介紹，劉雲以前是急救車司機，2012年轉入公交公司當司機，平時就喜歡幫助別人。

「以前他鍛煉身體的時候，碰到了一個搶包的人，就趕緊去追。」司女士說，工作中劉雲是個熱心腸，只要同事有困難，他第一時間上去幫忙，就連刷車，他都是忙活完自己，還幫著別人一起刷，替班也是常事。對乘客，他耐心服務，經常能接到乘客的表揚電話和信件，2016年他還被評為集團公司先進個人。