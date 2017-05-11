？？？？圖為白銀市檢察室工作人員為農婦回覆檢察意見。 崔琳 攝

中新網蘭州5月11日電 (記者 崔琳)時下，甘肅各個村鎮無論是農村低保、惠農資金、糧食補貼，還是退耕還林、五保供養金、危房改造等涉農資金數目均一目了然，這歸功於當地檢察機關已設立的515個派駐鄉鎮(街道)檢察室，它們實現了村民之間相互監督和村民對村委會、鄉鎮政府的監督，防止了貪污腐敗，老百姓「家門口的檢察院」已成雛形。

連日來，甘肅省檢察機關派駐鄉鎮(街道)檢察室推進會在白銀市召開。記者走訪白銀市王峴鎮檢察室了解到，當地村民不僅可以通過電子觸摸屏隨時查到惠民扶貧補貼的各項情況，他們監督鄉鎮行政執法部門和政府機構也有了「門道」，檢察觸角已然延伸到了基層。

圖為白銀市王峴鎮檢察室內供村民查詢惠民扶貧補貼的各項情況的電子屏。 崔琳 攝

圖為白銀市王峴鎮檢察室內供村民查詢惠民扶貧補貼的各項情況的電子屏。 崔琳 攝

針對王峴鎮農婦「王艷萍現金被騙一案」，經王峴鎮檢察室調查，犯罪嫌疑人沈某屬於在接受社區矯正期間的脫管人員。對此，該檢察室已要求相關司法所加強對其的監督管理工作，並向法院提出撤銷緩刑建議，如果近期仍未整改到位，則按照相關規定進行處置。

「本來以為這些錢再也要不回來了，現在有了希望。」王艷萍10日接受中新網記者採訪表示，基層檢察室讓法律監督覆蓋了農村生活，讓她感覺心理很踏實。

無獨有偶，2017年4月6日，王峴鎮檢察室舉報箱收到群眾匿名舉報信，舉報白銀市市政工程管理處的排污管在白銀西大溝南環路1號橋東南處偷排污水，對周圍環境造成了污染。接到舉報，檢察室工作人員實地調查，拍照留證，並將線索和調查結果及時向民行部門進行反饋。隨後，經過民行部門監督，污染單位關閉了排污口。

據王峴鎮檢察室工作人員介紹，在檢察室工作的檢察幹警個個堪稱「多面手」，他們接受控告、舉報、申訴、調解矛盾糾紛、對基層執法司法機關監督檢察等都能處理的得心應手。在甘肅基層檢察系統中流傳一句話：檢察室中的檢察幹警工作能力堪比醫院里的「全科醫生」。

圖為甘肅省檢察機關派駐鄉鎮(街道)檢察室推進會現場。 崔琳 攝

圖為甘肅省檢察機關派駐鄉鎮(街道)檢察室推進會現場。 崔琳 攝

「甘肅省編委批准設立515個派駐鄉鎮(街道)檢察室，在全省檢察機關發展歷程中具有里程碑意義。」推進會召開期間，甘肅省檢察院檢察長路志強指出，派駐檢察室是推進基層法治建設的重要載體，是對基層執法司法活動加強監督的重要平台。

路志強要求，各級檢察機關要從關乎檢察事業長遠發展的高度提高認識，真正把檢察室打造成維護一方平安的「穩定器」、化解矛盾糾紛的「解壓閥」、預防腐敗犯罪的「新陣地」、服務保障民生的「工作站」，彰顯檢察機關為民本色。

對此，路志強提出，甘肅省各級檢察機關要迅速行動，統一建設標準，加強人員配置，明確工作職責，建立制度機制。要以派駐檢察室為平台，以集中整治和加強預防扶貧領域職務犯罪專項工作為抓手，開展專項預防，確保扶貧資金安全規範管理使用；要圍繞轄區黨委政府中心工作和基層群眾反映強烈的突出問題開展調研，採取調查報告、檢察建議等形式，為黨委政府強化管理、推進經濟社會健康發展，提供決策依據和參考；要積极參與創新社會治理，加強對基層形勢、敏感案件、熱點問題的分析研判，及時防範和妥善處理影響基層社會和諧穩定的突出問題。

推進會期間，來自甘肅省市州分院、各基層檢察院的檢察長和省市領導100多人前往白銀區人民檢察院派駐王峴鎮檢察室進行了現場觀摩。(完)