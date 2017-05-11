中新網5月11日電 綜合消息，新疆喀什地區塔什庫爾干縣今日發生5.5級地震，截至今日11時，地震已造成8人遇難、23人受傷，多間房屋坍塌。目前，各方救援已展開，救援力量正逐戶核查，拉網式排查群眾情況，搜尋被埋或受傷災民。中國地震局也已啟動Ⅲ級地震應急響應，指導地方抗震救災。

地震致塔縣人民醫院吊頂受損嚴重。 王小軍 攝

地震致塔縣人民醫院吊頂受損嚴重。 王小軍 攝

【地震已致8人死亡23人受傷 多間房屋倒塌】

中國地震台網正式測定：5月11日5時58分在新疆喀什地區塔什庫爾干縣(北緯37.58度，東經75.25度)發生5.5級地震，震源深度8千米。

截至今日11時，地震已造成8人遇難、23人受傷，5個較嚴重的地區受災群眾共2460戶、1.2萬人，受災最嚴重的塔什庫爾干鄉庫仔貢村220戶、1520間土坯房屋全部倒塌。

同時，根據新疆地震局官方微博公佈的信息顯示， 截至11日12時共記錄到地震總數為 97個。其中5.0～5.9級地震 0 個， 4.0～4.9級地震 1個，3.0～3.9級地震2個。 ？ ？？？？

【新疆書記陳全國：全力以赴搜救人員、搶救傷員】

地震發生后，中共新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國、新疆維吾爾自治區主席雪克來提·扎克爾第一時間作出安排，要求全力以赴搜救人員、搶救傷員，迅速疏散轉移民眾，做好搶險救災工作，堅決防止餘震和次生災害造成人員傷亡和財產損失。

另外，地震發生后，新疆喀什地區塔什庫爾干縣已成立地震應急指揮部，啟動應急響應預案，地震應急現場工作組已在赴塔縣地震災區途中，當地軍警部隊、幹部職工2000餘人開展搶險救災救援。

武警交通第四支隊的大型救援機械整裝待發。 袁鈺 攝

武警交通第四支隊的大型救援機械整裝待發。 袁鈺 攝

【中國地震局就啟動Ⅲ級應急響應 派工作組協助救災】

地震發生后，中國地震局決定，根據《中國地震局地震應急預案》，啟動Ⅲ級應急響應。中國地震局派出地震現場應急工作組赴新疆協助地方政府開展抗震救災工作。

同時，中國紅十字會總會也已啟動三級應急響應，首批從喀什倉庫向災區緊急調撥單帳篷50頂，棉被500床，家庭包200個，下撥緊急救災備用金10萬元。

地震致塔縣人民醫院牆體裂縫。

地震致塔縣人民醫院牆體裂縫。

【未來幾天震區為多雲或者陣雨天氣 影響救援】

據悉，目前，震區所在區域天氣為陣雨，對救援有一定影響。

據新疆氣象局首席服務官竇新英介紹，塔縣此前都是晴好天氣，剛好這兩天有一個降雨系統。震區目前是陣雨，今天晚上轉為多雲，溫度是3-18℃，有4-5級風。預計未來幾天，震區都是多雲或者陣雨的天氣。

竇新英說：「這幾天夜間氣溫比較低，對救援有些影響，最低氣溫約4℃左右，要注意防寒保暖。」(完)