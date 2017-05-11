？？？？斯坦李和他創造的漫畫人物「蜘蛛俠」在一起 資料圖

中新網深圳5月11日電 (記者 唐貴江)由」漫威之父」、」蜘蛛俠」創作者兼製片斯坦李(Stan Lee)所創立的POW!娛樂公司，日前被中國綜合型文化產業集團承興國際集團宣布收購，記者11日從承興國際集團獲悉，在新的管理架構下，斯坦李(Stan Lee)會繼續擔任創意總監一職。

斯坦李1922年12月28日出生於美國紐約，在美國漫畫界是元老級人物，他先後創造了《X戰警》、《蜘蛛俠》、《神奇四俠》、《綠巨人》等知名漫畫，總計在全球創下超過400億票房。他的成就已成為美國文化中重要的一部份，他的漫畫己在全球75個以上的國家以25種不同語言印刷，超過20億冊。

承興國際董事長兼首席執行官羅靜介紹，以承興國際集團旗下的香港上市公司 Camsing International Hlding Limited收購POW!娛樂，在新的管理架構下，斯坦李會繼續擔任創意總監一職。

斯坦李說：「我很高興可以繼續我職業生涯的下一個篇章， 繼續開發我們之前在POW！娛樂所做的工作和項目。承興集團可以為我們提供更多的資源和新的亞洲(中國)市場。最終這些都會為我們過去創造的全球超級英雄系列的粉絲創造更多的形象和角色。讓我們更上一層樓！「

承興國際集團董事局主席羅靜表示，相信這次收購通過把POW！娛樂現成的知識產權庫和承興強大的知識產權衍生品研發和分銷網路結合起來，會產生明顯的商業協同效應。與此同時斯坦李先生全球認可的創意能力和經驗也將極大的提升我們內在動漫知識產權產品開發能力。

承興國際主要從事泛娛樂知識產權運營管理及相關衍生品銷售，打造新型泛娛樂化的服務平台，將娛樂領域知名品牌推向全球市場。具體包括動漫、電影、電視、音樂、遊戲、體育、授權商品和主題樂園等領域。承興國際合作過的合作夥伴包括迪士尼、孩之寶、華納、NBA、暴雪等，運營過的品牌則有變形金剛、星球大戰，魔獸世界和正義聯盟等國際品牌。

據悉，目前POW! 版權庫里上有270個已經正在運作和尚未曝光的超級IP，包括了和中、美、英、印、日等地的國際合作項目，有業內人士估計這是一個超過萬億美元的龐大市場。(完)