中新網濟南5月11日電 (曾潔 徐文莉)每年5月至9月是海外「功夫迷」到山東拜師學武的高峰期，梁山、泰山等多個武術之鄉將迎來眾多「洋弟子」拜師學武。

是什麼吸引這些「洋弟子」遠赴重洋追求「中國武術夢」？記者近日專訪了在山東梁山、泰山、鄆城等著名武術學校學習的的「洋弟子」們。

資料圖 少林絕技。馮威峰 攝

資料圖 武術表演。馮威峰 攝

「李小龍、成龍、李連杰等功夫明星使我對中國武術充滿好奇」，在泰安岱宗傳統武術研修中心學武的英國人西蒙說，英國有許多中國武術愛好者，到中國拜師學武是他們的夢想。

西蒙認為，泰山腳下的學武經歷讓他明白，成為武林高手需要克服懶惰、怯弱、急躁等許多人性弱點，成為武林高手意味著成就「完美的人格」。

曾受病痛折磨的英國人海倫，選擇學習太極拳作為康復訓練，恢復體力。他說，太極拳法融合了中國傳統養生之道，有助於改善他的身體素質。

泰安岱宗傳統武術研修中心校長安蘇俠介紹說，該中心每年有100餘名世界各地武術愛好者前來，有的「洋弟子」甚至會在泰山腳下學武一年。

「中國武術滲透了儒家倫理道德觀與道家陰陽學說」，梁山泊武校校長馮建武表示，中國武術重視武者的德行、招式的和諧，修身養性、樹立武德勝過一時成敗，這與當前社會注重結果、效率、勝負的觀念不同，但這也正是中國傳統文化吸引海外朋友的魅力所在。

馮建武說，他所在的梅花拳派有一條規矩叫做「能者為師」，源自儒家「三人行，必有我師」的思想，提倡武者突破長幼尊卑，保持謙遜、敬畏的態度。

畢業於山東鄆城宋江武校的王洪祥現已是「南征北戰」的功夫高手。他說，學習武術帶給他最寶貴的「財富」是正義勇敢的武術精神，傳統武術對武者的基本功要求非常高，長年練習會不斷提升內在功底，觸及到武術的靈魂——武德。(完)