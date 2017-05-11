【環球科技綜合報導】據外媒5月10日報導，蘋果iPhone？8的新渲染圖在網上流出。這些渲染圖據稱來自一家製作三星Galaxy？S8的工廠，而三星Galaxy？S8一直備受矚目。最新渲染圖的流出似乎證實了此前有關下一代蘋果手機的傳言。

5月9日，iPhone？8的CAD設計圖通過MySmartPrice(一家專注於技術故事的新聞網站)和著名的Twitter？leaker？@OnLeaks流出。後者在推文中稱，他所分享的渲染圖是基於工廠CAD設計圖。而MySmartPrice稱其在線發佈的內容是下一部蘋果手機的「精確渲染圖」。該網站還表示，雖然渲染圖展示了下一部蘋果手機，但不確定此渲染圖屬於iPhone？8還是iPhone？7s，亦或是大屏幕的？iPhone？7s？Plus。

從流出的渲染圖和在線發佈的短片可以看出，手機的設計將是無邊框顯示屏和全玻璃后板。實際上，比兩者更吸引人的是渲染圖中的不鏽鋼框架。不鏽鋼框架和黑色機身完美搭配。此外，流出的CAD設計圖的焦點是背面的垂直雙攝，雙鏡頭的位置明顯與之前iPhone相機的位置相同。

iPhone？8的機身尺寸為？143.5？x？70.9？x？7.7mm。如果真是這樣，就意味著它將比7.1mm？的iPhone？7或7.3mm？的iPhone？7？Plus稍厚。而Touch？ID指紋識別的位置還是一個迷，因為流出的渲染圖沒有顯示感測器的位置。此前的報告稱，蘋果公司在將Touch？ID集成到OLED顯示面板時遇到了難題。摩根大通分析師戈庫爾？哈里哈蘭最近透露，蘋果公司仍無法決定將指紋讀取器放置在顯示屏的背面還是下方。股票研究公司里昂證券也在這個問題上發表了自己的觀點，稱蘋果可以將指紋感測器放在後面板上。它還指出，Touch？ID感測器其實可以嵌入到蘋果標誌上。

與此同時，ValueWalk認為，工廠泄漏的CAD設計圖實際上可能只是iPhone？8的樣本模型，因為蘋果公司通常會在測試多種模型之後再決定將哪一個模型作為最終產品。新的渲染圖很可能只是模型之一。渲染圖中展示的實物設計是否是最終版下一代iPhone還有待考證。(實習編譯：熱依莎？阿不都薩拉木？審稿：李宗澤)