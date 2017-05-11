？？？？來自荷蘭、德國、法國、義大利等30個國家和地區近800家企業花卉、園藝等產品正在此間舉行的「第19屆中國國際花卉園藝展覽會」（Hortiflorexpo IPM Shanghai 2017）上展出，競放異彩。 嚴敏潔 攝

中新網上海5月11日電(記者 陳靜)來自荷蘭、德國、法國、義大利等30個國家和地區近800家企業花卉、園藝等產品在此間舉行的「第19屆中國國際花卉園藝展覽會」(Hortiflorexpo IPM Shanghai 2017)上展出，競放異彩。這是亞洲最大的花卉、園藝、園林業專業展。記者11日獲悉，中國現已成為世界上七個鮮切花消費大國之一；在北京、上海、廣州等城市，花卉產量每年以30%-40%的速度增長。未來，花卉行業發展空間巨大。

據悉，本屆展覽會由中國花卉協會主辦。據介紹，受惠於中國30年來的經濟社會高速發展、居住條件的改善及物質文化水平的提高，民眾越來越青睞花卉園藝產品 。同時，隨著中國電子商務迅猛發展以及消費水平的不斷升級，網購鮮花也逐步盛行。花卉業個人消費的上升勢頭明顯。

荷蘭、法國、德國、厄瓜多、哥倫比亞、韓國、日本、泰國、中國台灣以展團的形式參展，集中展示該國家和地區的最新產品和行業發展理念。 嚴敏潔 攝

荷蘭、法國、德國、厄瓜多、哥倫比亞、韓國、日本、泰國、中國台灣以展團的形式參展，集中展示該國家和地區的最新產品和行業發展理念。 嚴敏潔 攝

《2016全國花卉產銷形勢分析報告》顯示，中國花卉種植面積達129.2萬公頃，鮮切花產量183.6億枝，盆栽植物產量41.4億盆，花卉種植業實現產值2106億元人民幣；目前中國已成為世界最大的花卉生產基地、重要的花卉消費國和花卉進出口貿易國。主辦方透露，目前，中國國內人均年消費量仍不到2枝，因此花卉行業發展空間巨大。

據悉，當下，中國花卉、園藝、園林產業在結構轉型過程中面臨著發展契機，受國內外市場拉動、國內花卉、園藝、園林產業鏈日趨完善和政府政策環境的改善等因素的影響，產業發展空間廣闊。主辦方表示，品質、品種、品牌、服務將決定未來花卉、園藝、園林產業的發展新方向。

本次展會承辦方之一——上海國展展覽中心有限公司方面介紹，本次展覽的展品範圍涉及鮮切花、盆花、觀賞植物、綠化苗木、生物技術、花藝資材、園林機械、溫室設備、屋頂綠化、城市景觀等。荷蘭、法國、德國、厄瓜多、哥倫比亞、韓國、日本、泰國、中國台灣以展團的形式參展，集中展示該國家和地區的最新產品和行業發展理念。

展會吸引了眾多中外園藝愛好者觀看。 嚴敏潔 攝

展會吸引了眾多中外園藝愛好者觀看。 嚴敏潔 攝

展會現場， 班納利海棠育種家的新作——「超級海棠巨無霸」、全球僅有的澳洲狐尾「幼獸」等奇花異草花卉競相爭艷。據介紹，超級海棠可謂景觀海棠中的巨無霸。澳洲狐尾幼獸曾獲「2008年法國薩隆杜植物展」 新品種獎和「2008美國俄亥俄州花展」新品種表現傑出獎獎章。這種植物株型緊湊，花穗整齊直立性；喜陽耐熱，花期長，夏季較冬季開花密。

厄瓜多玫瑰因其大花蕾，長花桿，濃郁的顏色和保存時間長久等特點被公認為全世界的頂級玫瑰。現場，一個4米×2.5米的鮮花背景牆給參觀者們帶來震撼的視覺衝擊。據透露，今年，厄瓜多駐上海投資與促進總局(厄瓜多駐上海商務處)代表厄瓜多政府，首次全額讚助8家厄瓜多鮮花出口商前來參展。(完)