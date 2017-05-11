（中央社記者韓婷婷台北2017年5月11日電）群光電子(2385)第1季淡季逆勢繳出毛利率、營業率及淨利率3率3升的成績，EPS為0.9元，年增15.4%。群光毛利率達到16.9%，創近8年同期新高，預期毛利率及營益率將逐季成長。



展望今年，群光表示，今年毛利率及營益率將呈現逐季成長態勢，今年沒有業外的干擾，整體獲利表現可望優於去年。



其中，第2季受惠智慧家庭、電競等相關市場需求將益趨熱絡，相關的高附加價值產品將持續成長，第2季營收季增可望達2位數。



面對傳統淡季與新台幣大幅升值，群光電子今年第1季仍舊繳出穩健成長的營運表現。首季每股稅後純益達0.9元，年增15.4%；毛利率創近8年同期新高，達到16.9%，比去年同期增加近2個百分點；營益率也來到近4年同期新高，為4.9%，較去年第1季增加1.1個百分點；淨利率同步成長，年增0.5個百分點，達3.6%。



群光今年第1季受惠於產品組合優化策略成功，高附加價值產品激勵本業強勁的成長力道，推升營業利益達8.39億元，創近4年新高，年增32%；毛利與稅後淨利亦同步年成長15%及16.3%，分別達新台幣28.66億元、6.08億元。群光首季營收為169.42億元，年增2%。



根據Zion對智慧家庭應用產品市場的研究分析顯示，預估該市場2016至2022年的複合成長率可望達到15%。



此外，綜合PWC、Nvidia、與Newzoo等研究機構的市場分析觀察，透過PC、NB及遊戲機觀看重要大型電玩競賽的人口，目前已超越MLB、NBA及NHL等傳統重量級運動賽事。相關電競觀賽人口在今年底可望較去年底成長20%，未來5年的複合成長率預估將可達到20%，市場成長潛力可觀。



這些人口當中，約有50%來自高所得家庭，不僅熱愛觀看電玩競賽，自己也通常是電玩遊戲的參與者，對於高價電競相關產品擁有雄厚的購買力。



群光表示，受惠於前述兩大市場強勁的成長動能，推升產品組合成功優化轉型的群光電子，在第1季力抗傳統淡季與新台幣升值影響，附加價值較傳統3C產品為高的智慧家庭與電競相關產品，共同挹注首季本業強勁的獲利能力。