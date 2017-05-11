（中央社記者韓婷婷台北2017年 5月11日電）順天醫藥生技（6535）旗下急性缺血性腦中風新藥LT3001取得中國專利，專利保護長達20年， 至2034年6月止。在中國之後，包括台灣與歐美日等17國主要市場之專利，預期也可望陸續取得。



順藥表示，LT3001取得的中國專利核准範是最強的「物質專利」包括LT3001的化合物、組合物，以及其於溶栓、抗拴、治療中風的應用，保護期限為20年。取得中國大陸專利後，已經開始辦理澳門延伸。歐、美、日等主要醫藥市場的17國專利申請，也在審核中。



順藥指出，腦中風為全球第二致死病因，全球每6人就有1人受中風所苦，其致殘率高居所有疾病之首，每年因而衍生的社會成本與經濟負擔相當龐大，高達8成腦中風病患，是由血栓造成的急性缺血性腦中風引起。據估計，全球急性腦中風的潛在市場約有150億美元。



順藥與台灣的台灣大學與中國醫藥大學，以及日本與美國哈佛大學等研究單位均有研究合作，並已經完成齧齒類與靈長類動物的多種急性缺血性腦中風模型臨床試驗。完成的動物試驗顯示，LT3001具有溶解腦血管血栓，與神經保護的多效功能。



順藥總經理黃文英表示，繼長效止痛針劑納疼解成功取得台灣TFDA藥證後，LT3001將是順藥下一個被外界寄予厚望的重量級新藥。她指出，全球已經有近20年沒有腦中風新藥上市，國際腦中風醫療社群，莫不密切關注其後續發展。



黃文英指出，LT3001的動物臨床試驗的初步結果，在過去3年已經陸續在國際重大腦中風醫學年會發表，順藥已經完成人體臨床試驗的相關規劃，只要獲得FDA許可，將可啟動試驗。順藥將隨臨床數據的推展，隨時準備與潛在合作對象，進行授權事宜的洽談。