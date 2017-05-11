（中央社北京2017年5月11日綜合外電報導）文在寅就任南韓總統，準備著手解決北韓頑抗帶來的諸多問題之際，中國大陸官方電視台報導，大陸國家主席習近平今天和文在寅通電話，討論了朝鮮半島核議題。



路透社引述大陸國營電視台報導，習近平告訴文在寅，大陸向來堅持朝鮮半島無核化，也認為核議題應透過對話解決，這符合各方利益。



習近平表示，大陸願意與包括南韓在內的各方，致力朝鮮半島和平與繁榮。



雖然不滿北韓一再進行核試和飛彈試射，但在經濟和外交上，大陸仍是北韓最重要的支持者，儘管北京也支持針對平壤的聯合國嚴厲制裁。



北京和首爾也有齟齬。大陸強烈反對美國反飛彈系統「終端高空防衛系統」（Terminal High Altitude Area Defense, THAAD，俗稱「薩德」）部署南韓，認為這威脅大陸國安，對解決和北韓的緊張情勢毫無幫助。



大陸官媒今天這則報導並未直接提及反飛彈系統「薩德」，但引述習近平說，兩國應妥善處理分歧。