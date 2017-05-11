（中央社記者邱柏勝台北2017年5月11日電）近期補習班爭議頻傳，立委提案對補習班開徵營業稅，但國稅局已有動作。中區國稅局表示，本月起針對補習班、兒童課後照顧服務中心申報收入偏低者加強查核，遏止不法逃漏稅。



民進黨立委施義芳昨天在立院財委會質詢時表示，近來補習班問題引發社會各界討論，有人注意到補習班原來免徵營業稅，但這是根據民國75年財政部解釋，已經過了30幾年，立法時空背景已經完全不同，理應檢討。



對此，財政部長許虞哲回應，當時是教育部來函，認為補習班有需要免徵營業稅，因此配合教育部做出解釋。財政部將在10天內發文給教育部，並與相關承辦單位接洽。



會計師表示，補習班屬教育勞務事業，確實毋須課徵營業稅，但補教業收入仍然要繳納營所稅；若是幾個老師合開的小型補習班，其收入應併入個人綜合所得課徵綜所稅，補習班只要誠實申報，就沒有逃漏稅問題。



不過，中區國稅局表示，近年來發現有部分建築師、技師業者利用業務複委託予管理顧問公司或其他業者方式；及部分補習班、兒童課後照顧服務中心，藉由浮報教師、職員薪資費用，或流用附設出版部門購置紙張材料成本、印刷費用等方式，虛增加費用支出，以規避綜所稅。



因此，國稅局將就業者以往年度自行申報的相關費用資料，進行同業比較分析，選案列為專案查核對象，以有效遏止業者逃漏稅捐。除依業者提供帳簿憑證資料予以審查之外，必要時亦將查核相關資金往來情形，以瞭解有無支付事實。



國稅局呼籲，相關業者應先自行檢視帳簿憑證，如有未依規定列報費用者，請儘速向所在地分局、稽徵所辦理更正並補繳稅款，以適用免罰規定。