（中央社記者楊淑閔台北2017年5月11日電）行政院消保處表示，電信行動通訊糾紛101年起高居全國各類消費申訴之冠，要求改善後，105年已降到第5名，但是「通訊品質」爭議仍居冠，應善用7天試用期測試通訊後再決定購買。



電信科技日新月異，蓬勃發展，消費申訴案件也不斷。消保處消保官王德明指出，「電信行動通訊糾紛案件」民國102年全國消費申訴總件數3931件，在全國消費申訴類型中高居第 1名、占13.45%之多；其實101年時也是排名第一。



王德明並說，經消保處提醒各電信業者，消費者申訴案件應積極處理，不應怠忽；到了105年，全國消費申訴總件數已降為2271件（第一次申訴），比102年少了1660件、減幅42%，排名降到第5名，占全國申訴件數的比例也大幅減少為5.29%，百分比減少一半以上。



他舉例，當中改善最多2類申訴內容為「費用爭議」，減少393件、降幅60.64%；以及「故障與維修」也減少了441件、降幅60.61%。



105年度申訴件數大幅減少後，王德明說，105年度（第一次）申訴原因的前3名為，一、「通訊品質」有711件、占31.3%。二、「綁約退款」有379件、占16.68%。三、「故障與維修」有292件、占12.85%。



他並說，其中「通訊品質」申訴件數，105年雖比102年減少534件，但仍是爭議類型第一名，但是通訊品質跟基地台設置、室內隔間等有關，申訴能否成功變因較大。



他強調，提醒消費者善用定型化契約要求各電信業者提供的「7天試用期」，多在住家、工作等經常出入場所測試手機通訊狀況，再決定是否向業者簽約租用門號通訊服務。



消保處公布105年度被消費者申訴（含第一次申訴、第二次申訴及調解）件數前5名的電信業者，統計申訴件數及申訴件數占該品牌總用戶數的比例，包含：



一、中華電信申訴件數750件，占其用戶數比例為百萬分之70；二、台灣大哥大申訴件數676件，占其用戶數比例為百萬分之91。三、遠傳電信申訴件數有555件，占其用戶數比例為百萬分之76。



四、亞太電信申訴件數有394件，占其用戶數比例為百萬分之231；五、台灣之星申訴件數有292件，占其用戶數比例為百萬分之175。