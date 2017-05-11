（中央社記者黃麗芸台北11日電）今年母親節送禮熱搜商品屬小家電超夯，其中又以懶人家電和美容家電最熱銷，像是掃地機器人、美髮神器吹風機等，兼具科技潮流、實用機能以及美容性，深得媽媽們的心。



許多媽媽身兼多職，不但要扮演好職業婦女角色，回家後還要打理家務、照顧家人，經常忙到沒時間好好休息或是讓自己美美的，科技小家電幫手則能助她們一臂之力，輕鬆完成任務。



再不到3天就是母親節，還沒想好送什麼禮物給媽媽的民眾，不妨好好挑選一下，才能送進媽媽的心坎裡。



「懶人家電」：



按字面意思就是能幫助媽媽們輕鬆解決家務的好幫手，百貨業者表示今年母親節檔期最熱銷的就是掃地機器人。



像是日本品牌ecomo台灣總代理商群光電子和日本三麗鷗超夯人氣王Hello Kitty合作，推出Hello Kitty旋風式2in1吸塵器和Hello Kitty掃地機器人，讓清掃家務變得輕鬆，超萌外型小家電又兼具實用功能。



飛利浦則是推出雙重溫控智慧萬用鍋，能精準掌握食材溫度，且首度納入中途加料和收汁入味等功能，配上「都會紅」摩登外型設計，讓媽媽下廚也能輕鬆、優雅。



今年最夯智慧家電商品還有日本烤麵包神器「BALMUDA The Toaster」，透過獨家溫度控制和蒸氣技術，輕鬆烤出美味吐司，在日本熱銷。



若想過個涼爽香氛夏日，日本精品設計品牌amadana推出的直流香氛風扇則不可錯過，採用直流靜音馬達和七葉輪扇設計，放送大自然風還能釋放舒適的香氛，兼具效能與機能。



「美容家電」：



操勞一整年的媽媽們也想美美亮相，Dyson特別推出「母親節限定精裝版」，粉紅外盒搭配桃紅色吹風機，兼具智慧控溫、快速乾髮和輕巧好拿等3特性，控溫氣流幫媽媽們的頭皮放鬆紓壓。



同時，媽媽們的面子也很重要。科萊麗（CLARISONIC）母親節特別推出全新「音波緊顏淨膚儀」和人氣商品最輕盈洗卸合一「膠囊洗臉機 MIA FIT、ALPHA FIT」特惠組，送禮兼顧面子和裡子。1060511