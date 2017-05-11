？ ？想必很多小夥伴都看過江蘇衛視的《最強大腦》，這個節目在觀眾眼中簡直就是「變態」，無論是參賽選手還是節目組道具都是「變態」級的存在，不少人看過節目后都感覺自己像個「腦殘」，不知你是否有這種感覺？此外節目的一大亮點就是那些如雲般的美女助教，隨便拉出來一位都是顏值爆表。近日，網友在某平台上看到一妹子正在直播《王者榮耀》。仔細一看還非常熟悉……

？ ？經過網友的多方驗證，終於得出結論，這位妹子竟然是《最強大腦》的一位科學助理。她被網友譽為《最強大腦》第一美腿助理，不信？給你們上圖。

？ ？大家都知道最強大腦的美女助理不僅顏值超高，而且學歷和智商也都是非常優秀。

？ ？該主播本名叫袁溪，畢業於南京藝術學院，演過話劇《迷偶》飾演瑞娜。不僅是《最強大腦》中的科學美女助理，還是一些動畫片的配音演員，業餘的時候還是平面模特和淘女郎，如此身兼多職大家是否對他有了一些印象呢？

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