《最強大腦》第一美腿助理開直播！玩的還是《王者榮耀》北京新浪網 (2017-05-11 14:45)
？ ？想必很多小夥伴都看過江蘇衛視的《最強大腦》，這個節目在觀眾眼中簡直就是「變態」，無論是參賽選手還是節目組道具都是「變態」級的存在，不少人看過節目后都感覺自己像個「腦殘」，不知你是否有這種感覺？此外節目的一大亮點就是那些如雲般的美女助教，隨便拉出來一位都是顏值爆表。近日，網友在某平台上看到一妹子正在直播《王者榮耀》。仔細一看還非常熟悉……
？ ？經過網友的多方驗證，終於得出結論，這位妹子竟然是《最強大腦》的一位科學助理。她被網友譽為《最強大腦》第一美腿助理，不信？給你們上圖。
？ ？大家都知道最強大腦的美女助理不僅顏值超高，而且學歷和智商也都是非常優秀。
？ ？該主播本名叫袁溪，畢業於南京藝術學院，演過話劇《迷偶》飾演瑞娜。不僅是《最強大腦》中的科學美女助理，還是一些動畫片的配音演員，業餘的時候還是平面模特和淘女郎，如此身兼多職大家是否對他有了一些印象呢？
？？ 聲明：游迅網登載此文出於傳遞信息之目的，絕不意味著游迅網讚同其觀點或證實其描述，若侵權請來信告知，我們將及時處理。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
FENDI 購物袋．子母購物袋．YESON 購物袋．ESCAPE 購物袋．收納購物袋．Blue 購物袋．環保購物袋．折疊購物袋．蔬果購物袋．防水 購物袋 收納袋．購物袋 XL．KU.KU. 購物袋．折疊 收納 購物袋．Anya 購物袋．摺疊購物袋．UnMe 購物袋．防水 折疊式 購物袋．PLUS. 購物袋．野櫻購物袋．zense 購物袋．Jimmy 購物袋．LONGCHAMP 購物袋．HH 購物袋．CARS 購物袋．Queenin 防水 購物袋．SK II 購物袋．JJL 購物袋．polo 購物袋．BMW 購物袋．Seoul 購物袋
這些絕對是用腳做出來！盤點PS4上最糟糕的遊戲作品【北京新浪網】
華為P10 Plus評測：現在可以購買的最佳手機之一【北京新浪網】
《海賊王》865話情報 大媽被路飛刺激開始回憶過去【北京新浪網】
安卓系統曝重大漏洞 安卓8.0以下設備存在風險【北京新浪網】
疑OPPO旗艦Find9曝光：大屏佔比+驍龍835【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》