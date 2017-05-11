？ ？在日本漫畫屆，《全職獵人》與他的作者富堅義博可以說讓漫迷們又愛又恨，愛的是精彩的漫畫，恨得是作者一言不合就拖更，網友們更是直呼「富堅老賊」。但是近日有眼尖的網友發現，《周刊少年JUMP》在漫畫發售日期上加上了《全職獵人》的新刊信息，但是目前《全職獵人》的內容還不夠湊成單行本，這是否意味著《全職獵人》就要恢復更新了呢？

？ ？根據官方公開的漫畫發售日期，《全職獵人》單行本第34卷將於6月26日發售，但是感覺現在馬上開啟連載，到發售日期的時間也是不夠的，難道是不再開啟連載直接推出單行本？而且之前有消息稱，《全職獵人》的漫畫編輯表示富堅義博已經將休刊之後的後續24話漫畫原稿完成，而且根據編輯的透露，這24話是有史以來最好看的。不過之後一直都沒有恢復連載，看來這些就是為了這次單行本準備的。好吧，不管是否漫畫連載會不會再開啟，有漫畫單行本也是不錯啊。