在近日舉辦的微軟財政會議上，首席執行官Satya Nadella談及了公司的遊戲業務。根據這位CEO所言，他認為遊戲是連接微軟全平台聚合戰略最重要的一環。對於微軟來說，遊戲的意義遠比Xbox業務要寬廣的多。

此外，他還提及Xbox Live已經成為了最大的遊戲社交網路，領先全球。目前，Xbox Live已經擴展到Xbox One與PC平台，並將這兩個平台合二為一，新的商業模式也在逐步開展，包括利用Xbox Game Pass來訂閱，以及視頻直播等等，目前，微軟的遊戲帝國已經不僅僅是體驗主機遊戲這麼簡單，而是已經發展到了包括視頻，社交，遊戲在內的多種形式。

他還說道，將PC變成"基站"並增加玩家的體驗範圍也是極好的。同時視頻也是非常重要的一環，它基於遊戲，但超越了遊戲，並將其變為藝術。

同時，這位首席執行官還發佈了一張概念圖，展現了微軟目前的布局。（轉自3dm）