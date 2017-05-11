微軟首席執行官：我們不是做遊戲？是在做遊戲社交北京新浪網 (2017-05-11 14:54)
在近日舉辦的微軟財政會議上，首席執行官Satya Nadella談及了公司的遊戲業務。根據這位CEO所言，他認為遊戲是連接微軟全平台聚合戰略最重要的一環。對於微軟來說，遊戲的意義遠比Xbox業務要寬廣的多。
此外，他還提及Xbox Live已經成為了最大的遊戲社交網路，領先全球。目前，Xbox Live已經擴展到Xbox One與PC平台，並將這兩個平台合二為一，新的商業模式也在逐步開展，包括利用Xbox Game Pass來訂閱，以及視頻直播等等，目前，微軟的遊戲帝國已經不僅僅是體驗主機遊戲這麼簡單，而是已經發展到了包括視頻，社交，遊戲在內的多種形式。
他還說道，將PC變成"基站"並增加玩家的體驗範圍也是極好的。同時視頻也是非常重要的一環，它基於遊戲，但超越了遊戲，並將其變為藝術。
同時，這位首席執行官還發佈了一張概念圖，展現了微軟目前的布局。（轉自3dm）
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