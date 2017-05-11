在《黑子的籃球》里，綠間真太郎的眼鏡形象深入人心。近日，萬代與老牌眼鏡店合作推出一款綠間主題眼鏡，雖然外表看起來有些普通，但它的價格卻不容小覷。

本款主題眼鏡還原了綠間真太郎在設定里的標準造型，採用下框的結構使鏡片嵌入其中。由於眼鏡由鯖江老店的匠人手工打造，因此價格也突破1.5萬日元（約合人民幣910元），成為《黑子的籃球》系列又一個名貴的周邊。

據悉，萬代與鯖江眼鏡店合作推出的《黑子的籃球》綠間真太郎主題眼鏡將於今年9月開始發售，價格為15120日元（含稅）。此外，購買者還將獲得搭配的眼鏡盒、眼鏡布和吊墜作為贈品。

商品詳細情報

商品名稱：萬代×鯖江眼鏡店《黑子的籃球》綠間真太郎主題眼鏡

發售日期：2017年9月

商品價格：15120日元（含稅）

商品材質：醋酸纖維（眼鏡框）、極細纖維（眼鏡布）？