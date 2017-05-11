歌曲是傳遞信息、詠物抒懷的絕好載體，近日PlayStation日本邀製作人banvox為PS4製作了一首主題歌《Play！Play！Play！》，一起來欣賞一下這首曲子。

Playstation日本為PS4所做主題歌：

這首歌曲曲調歡樂活潑，相當潤耳，想必也能為疲勞工作的各位聽眾帶來一些精神氣。MV中選取了《勇者鬥惡龍11》、《鐵拳7》、《最終幻想14》「紅蓮解放」宣傳片中的精彩片段，混剪製作相當精良，歌詞中也是對這幾款作品進行了介紹，配合上這首新的主題曲一起欣賞，也是一件賞心樂事。

官方還放出了一版附上歌詞的配樂版，雖然對於外文不好的聽眾們來說也沒有很大的幫助，不過藝術無國界，我們還是能夠欣賞一下這首歡樂的主題曲的。

視頻畫面：