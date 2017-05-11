如果要選出光靠人設就能撐起一大片人氣的遊戲，《尼爾：機械紀元》可謂是當仁不讓，雖然本作的素質也實屬上乘，但最吸引玩家眼球的，依舊還是遊戲裡的2B小姐姐和她的同伴們。

最近，國內知名COSER@半半子_ 帶來了自己的最新作品，她所演繹的正好就是《尼爾：機械紀元》中的2B小姐姐。半半子精心裝扮下的2B造型與姿勢完美還原遊戲，尤其是摘下眼罩的一刻，猶如見到從虛擬遊戲穿越至現實的性感女武神，實在是驚艷無比。下面一起來欣賞下吧。

《尼爾：機械紀元》神級COS：